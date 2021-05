Gehrden

Die Aussicht auf frisch gezapftes Bier auf der sonnigen Terrasse hat auch in Gehrden nach dem Ende der Corona-Notbremse zahlreiche Gäste in die wiedereröffneten Gaststätten gelockt. Zwar wurde zu Beginn des Pfingstwochenendes noch nicht in allen Kneipen und Cafés der Kernstadt wieder eine Bewirtschaftung im Bereich der Außengastronomie angeboten. Bei Gastwirt Carlos Schlegel in der Traditionskneipe Hischen Hus und bei Gastronom Karsten Euchner vom Sportheim des SV Gehrden herrschte nach der Wiedereröffnung aber ausgelassene Stimmung unter den Besuchern.

Sekunden nach der Eröffnung sind die ersten Plätze belegt

Im Hischen Hus hatten am Freitagnachmittag schon Sekunden nach der Eröffnung die ersten Besucher an den Tischen vor dem Lokal Platz genommen. „Ein gezapftes Pils und in netter Runde zusammensitzen: Darauf habe ich mich gefreut“, sagte Lutz Fricke und stieß mit Aurelie Jost auf das Ende der langen Durststrecke an.

Ebenso wie diese Stammgäste hatten auch weitere Besucher extra wegen des geplanten Kneipenbesuchs bereits am Vormittag einen Corona-Schnelltest gemacht. „Ich war morgens für den Test bei Rewe“, sagte Daniela Naujoks. Sandra Huß hatte im Vierständerhaus einen Abstrich auf eine mögliche Corona-Infektion überprüfen lassen. Schließlich müssen nach der aktuellen Verordnung Besucher einer Außengastronomie einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ gilt auch der Nachweis, vollständig geimpft zu sein, oder ein ärztliches Attest, das eine überstandene Covid-19-Erkrankung belegt.

Kneipenchef Schlegel war einer der ersten Gastronomen in Gehrden, die nach dem Ende der Bundesnotbremse sogar schon am Donnerstag wieder geöffnet hatten. Nach fast sieben Monaten Zwangspause sei es ein tolles Gefühl, wieder arbeiten zu dürfen, sagte Schlegel. Auch vielen seiner Gäste sei die Erleichterung anzumerken. „Trotz des schlechten Wetters war am Donnerstag von den 32 verfügbaren Plätzen immer ein Großteil belegt“, berichtete Schlegel. Die Menschen seien froh, wieder in Gesellschaft sein zu können.

Mitarbeiterin Nathalie Scharmann und Gastwirt Carlos Schlegel servieren Sven Naujoks (links), Aurelie Jost und Lutz Fricke frisch gezapfte Biere. Quelle: Ingo Rodriguez

Kaum Testmöglichkeiten am Pflingstmontag

Der Gastwirt achtet darauf, dass sein Hygienekonzept mit Mindestabständen und Kontaktbeschränkungen eingehalten wird. Demnach dürfen an einem Tisch nur Personen aus einem Haushalt mit maximal zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt sitzen. Außerdem ist es nur an den Tischen erlaubt, den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. Auch die Dokumentation der Besucherdaten mit dem Aufenthaltszeitraum bleibt notwendig. Geöffnet ist die Außengastronomie täglich bis 23 Uhr. Für die Dokumentation setzt Schlegel auf die Luca-App, bei der Besucher mit einem Smartphone einen QR-Code scannen, um sich vor Ort einzuchecken. Was dem Gastwirt etwas Sorge bereitete: „Dass an Pfingstmontag Gäste wegbleiben, weil es an Feiertagen nur wenig geöffnete Corona-Teststationen gibt.“

Kein Hindernis, seine Stammkneipe zu besuchen, war für Tobias Winter am Freitagabend sein Bereitschaftsdienst. „Ich trinke nur Cola, aber kann trotzdem andere Leute treffen“, sagte Winter. Eine Besucherin räumte ein, dass die Testpflicht nicht völlig unproblematisch sei. „Man muss den Kneipenbesuch deshalb im Vorfeld planen, spontan geht es nicht“, sagte sie.

Viele entspannte Besucher im Sportheim

Im Sportheim des SV Gehrden waren am Freitag auf der Terrasse entspannte Besucher zu beobachten. Vereinsmitglied Sabine Kreusel ließ sich von Gastwirt Karsten Euchner eine Pizza servieren. Es sei schön, endlich wieder unter Menschen zu sein, sagte sie erleichtert. In den vergangenen Monaten habe sie unzählige Male abends zu Hause gekocht oder Essen im Außerhausverkauf bestellt. „Ich freue mich, wieder die Gastronomie nutzen zu können“, sagte Kreusel.

Gastwirt Karsten Euchner begrüßt Sabine Kreusel auf der Terrasse des Sportheims. Quelle: Ingo Rodriguez

Sportheim des SV Gehrden setzt auf Luca-App

Gastwirt Euchner berichtete von einem regen Andrang bei der Wiedereröffnung am Donnerstagnachmittag: „Ich war zufrieden mit dem Geschäft: Von den rund 50 Plätzen war immer etwa ein Drittel belegt.“ Die Gäste seien sehr diszipliniert: „Alle haben ihre Testergebnisse oder Impfausweise dabei und nutzen die Luca-App“, sagte der Gastronom. Nach einem Jahr Pandemie seien die Menschen auch wegen der Einhaltung der weiteren Regeln sensibilisiert.

Euchner selbst zeigte sich erleichtert, „dass es nach einem halben Jahr mit Außerhausverkauf wieder richtig losgeht“. Wegen der Testpflicht sei es zwar für Laufkundschaft nicht möglich, einfach ungeplant und spontan auf ein Bier vorbeizukommen. „Aber es geht mit der Bewirtschaftung weiter, das ist auch für unsere Vereinssportler wichtig“, sagte Euchner.

Von Ingo Rodriguez