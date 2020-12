Gehrden

Der Förderverein des Klinikums Robert Koch und die Sparkasse haben rund 250 Mitarbeitern des Krankenhauses als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz in der Corona-Pandemie einen süßen Nikolausgruß überbracht. Der Ärztliche Direktor, Professor Dr. Jochen Wedemeyer, Pflegedirektorin Erika Jaeger und Mitarbeiter Holger Dorl nahmen aus den Händen der Spender für ihre Kollegen insgesamt 250 Christstollen entgegen. Das Gebäck soll der Belegschaft des Wochenenddienstes die stressige Arbeit am Nikolaustag versüßen: Im Gehrdener Krankenhaus laufen zurzeit die Vorbereitungen für einen möglichen Anstieg neuer Corona-Patienten auf Hochtouren.

Klinikum besorgt zusätzliche Intensivgeräte

„Unsere Kapazitäten für Intensivbehandlungen mit Beatmungsgeräten sind zwar zurzeit noch nicht ausgeschöpft, aber wir haben für den möglichen Fall einer drastischen Zunahmen an neuen Corona-Patienten zusätzliche technische Ausrüstung angeschafft und Räume bereit gestellt“, berichtete der Ärztliche Direktor Wedemeyer bei der Spendenübergabe. Das Problem: Um bei einem starken Anstieg neuer Covid-19-Patienten genügend Personal zur Verfügung zu haben, müssten laut Wedemeyer notfalls andere Stationen wie etwa der Operationsbereich geschlossen werden. Dann würden vorerst nur noch Notfallpatienten operiert. „Wir sind aber gerüstet“, sagte Wedemeyer.

Den Aufwand an zusätzlichen Maßnahmen im Krankenhaus zur Bewältigung der Corona-Pandemie bezeichnete der Ärztliche Direktor als „gigantisch“. Jeder Patient werde mit einem Abstrich getestet, Verdachtsfälle müssten isoliert werden. Nach einem einzigen positiven Test sei „ein Rattenschwanz“ an notwendigen Folgemaßnahmen erforderlich. Ein Oberarzt sei etwa ganz allein nur dafür zuständig, die daraus folgenden Abläufe zu organisieren und den Kontakt zum Gesundheitsamt zu halten. Mit den Auswirkungen der Pandemie seien aber insgesamt mehrere hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt, berichtete Wedemeyer.

Die Pflegdirektorin Jaeger bestätigte die zunehmende Beanspruchung des Klinikpersonals. Zur Steuerung der Besucherbeschränkungen sei auch bei den Angehörigen der Patienten viel Akzeptanz erforderlich. Um das Personal und die Patienten vor einer Corona-Infektion zu schützen sei pro Patient zurzeit nur jeweils eine Kontaktperson als Besucher möglich.

Sparkasse und Förderverein wollen Personal unterstützen

Zumindest am Nikolaustag können sich die rund 250 Mitarbeiter der Wochenendschicht in den Pausen aber eine süße Auszeit gönnen. „Die Christstollen hat ein Bäcker aus Leipzig geliefert“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins, Manfred Mücke. Die Initiative zu der Aktion sei von Andria Orsulic, dem Filialleiter des Gehrdener Beratungscenters der Sparkasse Hannover, ausgegangen. Die Sparkasse habe insgesamt 2000 Euro für eine Aktion zugunsten des Klinikpersonals zur Verfügung gestellt. „Weil in diesem Jahr wegen Corona so viele Veranstaltungen ausgefallen sind, hatten wir im Budget für soziale Hilfsinitiativen noch Geld übrig“, sagte Orsulic. Diese Mittel habe die Sparkasse für die Mitarbeiter des Krankenhauses einsetzen wollen. „Die Idee mit den Christstollen kam aber vom Förderverein“, sagte Orsulic.

Manfred Mücke (links) und Andria Orsulic präsentieren die leckeren Christstollen aus Leipzig. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Förderverein beteiligte sich mit weiteren 500 Euro an der Aktion. Auch in der Vergangenheit verteilte der Vereinsvorstand bereits mehrfach zu Ostern oder Nikolaus Süßigkeiten an Mitarbeiter und Patienten. „Unter normalen Umständen gehen wir selbst auf die Stationen und übergeben die Geschenke persönlich, aber wegen der Ansteckungsgefahren ist das zurzeit nicht möglich“, sagte Mücke. Deshalb seien die Christstollen der Klinikleitung vor dem Krankenhaus ausgehändigt worden.

Von Ingo Rodriguez