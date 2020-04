Einzelhändler und Dienstleister in Gehrden bangen um ihre berufliche Existenz. Um Zusammenhalt in der Corona-Krise zu demonstrieren, haben Gilda und Olaf Mittag eine Internetseite gebaut, auf der alle Gewerbetreibenden der Stadt mit ihren Angeboten gelistet werden sollen. Auslöser für das Engagement der beiden war eine Hilfsaktion der deutschen Botschafterin in Costa Rica.