Kinder freuen sich über Weihnachtspakete

Gehrden

Ehrenamtliche Helfer des Vereins Deistersterne haben in der Burgbergstadt ein paar Tage vor Weihnachten für leuchtende Kinderaugen gesorgt. Ines Fieber und Silke Weißenborn verteilten mit der Tafelsprecherin der Gehrdener Tafel, Elisabeth Bekiersch im Tafelladen am Kantplatz liebevoll verpackte Geschenke an rund 140 Jungen und Mädchen aus einkommensschwachen Familien aus Gehrden und Ronnenberg.

„Neben der schon obligatorischen Zahnbürste und Zahnpasta ist immer auch ein Schokoladenweihnachtsmann dabei. Ansonsten sind die Inhalte sehr unterschiedlich“, erklärt Fieber. Von selbst gestrickten Socken bis zu Gesellschaftsspielen und anderen Spielsachen sei alles dabei. Eine bunte Tüte mit Süßigkeiten und einen Gutschein im Wert von 15 Euro gab es für die etwas älteren Jungen und Mädchen. Er kann in der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden, im Barsinghäuser Bücherladen am Thie oder im Spielwarengeschäft Top in Barsinghausen eingelöst werden. „Mit dieser Unterstützung wollen wir dafür sorgen, dass sich auch Kinder aus bedürftigen Familien über Geschenke zu Weihnachten freuen können“, fügt Fieber hinzu.

Alle Päckchen werden für Jungen und Mädchen sowie für die unterschiedlichen Altersgruppen gekennzeichnet. „Bevor wir die Geschenke verteilen, kontrollieren wir jedes Paket. Der Inhalt muss schließlich zum angegebenen Alter passen, damit ein zehnjähriger Junge zum Beispiel kein Spielzeug für ein fünfjähriges Mädchen erhält“, berichtet Bekiersch.

Kindern eine Freude bereiten

Für die Gehrdener Tafelsprecherin ist es besonders wichtig, dass die Kinder merken, dass es jemanden gibt, der an sie denkt und ihnen eine Freude bereitet. In vielen Familien reiche das Geld nicht aus, um Geschenke zu kaufen. „Für manche Kinder ist das sogar das einzige Weihnachtsgeschenk“, sagt Bekiersch. Von der Gehrdener Tafel gab es zusätzlich noch kleine Leckereien aus Schokolade.

Erstmals beteiligte sich die Freiwilligenagentur an der vom Verein Deistersterne im Jahr 2007 ins Leben gerufenen Aktion. Angela Hirschhausen, Hannelore Gorray, Renate Möller und Helga König spendierten Popcorn und Kinderpunsch.

Insgesamt hat der Verein Deistersterne seit November für die Kinder der Tafelkunden in Bad Nenndorf, Barsinghausen und Gehrden 319 kleine, mit verschiedenen Kleinigkeiten gefüllte Kartons gesammelt. Hinzu kamen noch 150 Tüten mit einem Gutschein über 15 Euro.

Die sechsjährige Anis freut sich riesig über ihr Paket. „Ich bin schon richtig neugierig auf das Geschenk. Vielleicht ist es ja ein Teddybär, den wünsche ich mir nämlich so sehr“, verrät sie. Die sieben Jahre alte Jihan wünscht sich zu Weihnachten eine Elsa-Puppe. Ob sich ihr Wunsch erfüllt, erfährt sie erst, wenn sie mit ihrer Familie Weihnachten feiert. „Wir haben sogar schon einen geschmückten Weihnachtsbaum“, erzählt die Erstklässlerin. Der 13-jährige Warhel freut sich über den Gutschein. Noch wisse er allerdings nicht, was er sich damit kaufen werde.

Von Heidi Rabenhorst