Gehrden

Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus an der Langreder Straße: Bewohner hatten am Mittwochabend gegen 22 Uhr die Feuerwehr Gehrden zur Hilfe gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Wasser im Keller des Hauses auf rund 60 Quadratmetern fast zwei Zentimeter hoch. Ursache war laut Feuerwehr ein Rohrbruch der Wasserleitung vor dem Gebäude. Das Wasser drang an mehreren Stellen durch die Außenwand in den Kellerbereich.

Die Einsatzkräfte der Schwerpunktfeuerwehr Gehrden setzten zwei Wassersauger ein, um das eindringende Wasser abzupumpen. Der Einsatzleiter alarmierte über die Leitstelle in Hannover darüber hinaus den Energieversorger. Der Notdienst der Firma Avacon stellte in dem Wohngebiet für mehrere Stunden das Wasser ab. Ein Tiefbauunternehmen rückte noch in der Nacht an, um den Rohrbruch zu beheben.

Von Dirk Wirausky