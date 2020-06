Ein Jahr nach Beschluss im Rat: Noch immer kein Fortschritt beim Mobilitätskonzept

Gehrden

Vor gut einem Jahr hat der Rat mehrheitlich beschlossen, dass für das Stadtgebiet ein Mobilitätskonzept erarbeitet werden soll. Passiert ist seitdem allerdings nichts, wie jetzt Christina Strassmann von der Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ erfahren musste. Sie hatte im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport nach dem aktuellen Stand gefragt und war über die Antwort einigermaßen verwundert.

Das geforderte Konzept ist noch nicht einmal in Arbeit. Laut der zuständigen Fachbereichsleiterin Sandra Dreier gibt es Verzögerungen bei der Ausschreibung. „Es wird noch dauern“, sagt sie. Mit der Planung soll ein externes Ingenieurbüro beauftragt werden. Auch Heinz Strassmann ( Bündnis 90/Die Grünen) ist irritiert. „Wir werden seit einem Jahr hingehalten“, sagte er.

Bürgerinitiative sowie CDU und Grüne wünschen sich eine Gesamtplanung für den städtischen Verkehr. Das Ziel für die Zukunft: Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und der Radverkehr sollen attraktiver werden.

Es ist ein komplexes Themenpapier, das vor allem auf Forderungen der CDU basiert. Unter anderem soll ein inhabergeführtes Parkhaus auf dem Parkplatz an der Hornstraße gebaut werden. Die Begründung: Bürger, die von außerhalb kommen, um in Gehrden einzukaufen, soll Parkraum angeboten werden. Das ist auch ein Wunsch vieler Einzelhändler. Der Vorschlag wird von der SPD unterstützt, die Grünen lehnte den Bau ab. Sie forderten, dass zunächst das Verkehrskonzept vorliegen müsse.

Radverkehr soll gefördert werden

Neben dem Bau eines Parkdecks soll die Fußgängerzone für Radfahrer und für kleinere Fortbewegungsmittel außerhalb der Marktzeiten geöffnet werden. Es sollen mehr Fahrradstellplätze in der Innenstadt und an Bushaltestellen installiert werden. Der Fahrradschutzstreifen am Stadtweg soll bis zum Kreisel K231 fortgeführt werden. Auch eine bessere Anbindung der Neubaugebiet an die Kernstadt ist ein Thema.

Zuletzt in Mittelpunkt der Debatte ist die Anbindung an den S-Bahnhof Weetzen geraten. BI, Grüne und CDU wollen, dass die Buslinie 500 Fahrgäste aus Gehrden dorthin bringt. Die Region weigert sich bislang aus wirtschaftlichen Gründen.

