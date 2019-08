Leveste

Vor der eigenen Haustür kehrt am besten, wer es dort selbst gerne in Ordnung hat. Diese Prämisse ist in Gehrden die Grundlage für ein Amt, das (die meisten) anderen Kommunen nicht kennen: den Dorfhelfer. Die ortsansässigen Minijobber jäten, wo das Unkraut sprießt; sie stutzen, mähen und kümmern sich um all...