Gehrden

Klimaneutral, aber bezahlbar: Die KSG Hannover will das Wohngebiet Im Teichfeld energetisch sanieren. Ein Projekt, das von Seiten der Gehrdener Politiker begrüßt wird. Genauer plant die KSG gleich einen ganzen Katalog voller Maßnahmen für das Quartier Teichfeld/Kantstraße. Dort soll der Gebäudebestand umfangreich energetisch saniert werden. Grundlage dafür wird ein integriertes Quartierskonzept sein. „Unser Ziel ist es, aufzuzeigen, ob und wie sich die Klimaneutralität mit der Wahrung sozialverträglicher Wohnpreise im Mehrfamilienhausbestand umsetzen lässt“, sagt KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range. Das Gehrdener Quartier sei dafür als Modelquartier angedacht und solle als Vorbild für weitere Projekte fungieren.

Aufbauend auf einer genauen Bestandsanalyse wird im nächsten Jahr von der KSG Hannover ein umfangreiches Konzept entwickelt, das kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare Verbesserungen festlegt. „Wir schauen uns die Gegebenheiten im Vorfeld genau an“, sagt Projektleiter Lutz Discher von der KSG Hannover. Dabei wird es beispielsweise um Dinge gehen, wie allgemeine Maßnahmen zur zukunftsgerechten Quartiersentwicklung, objektbezogene Gebäudesanierung, die Entwicklung von alternativen Modellen zur Energieversorgung unter Berücksichtigung der Kraft-Wärme-Kopplung sowie den Einsatz erneuerbarer Energien.

Klimabewusstes Verhalten fördern

Hinzu kommen aber auch Bausteine wie die Förderung eines klimabewussten Verbraucherverhaltens, Vorschläge zu einer umweltfreundlichen Mobilität und zum Ausbau der grünen Infrastruktur. Das bedeutet, dass nahezu alle Bereiche bei der Erstellung eines energetischen Quartierskonzepts berücksichtigt werden. Eine zentrale Aufgabe ist es, den Energieverbrauch für Raum- oder Heizwärme zu reduzieren.

Mehrfamilienhäuser prägen das Wohngebiet Im Teichfeld. Quelle: Dirk Wirausky

Wohnen muss für alle bezahlbar bleiben

Der Kostenrahmen wird erst im Zuge der Konzeptentwicklung erstellt. Maßgabe bei allen Überlegungen sei in erster Linie die Sozialverträglichkeit. „Denn auch bei hergestellter Klimaneutralität muss das Wohnen für alle bezahlbar bleiben“, betont Range.

Das Quartier umfasst die Gebäude im Teichfeld 1-23 und in der Kantstraße 1-8 mit 186 Wohnungen aus den 1960er Jahren mit einer Wohnfläche von insgesamt 13.720 Quadratmetern. Die Gebäude sind an ein Nahwärmenetz angeschlossen und werden durch eine Gas-Zentralheizung mit Heizwärme versorgt, wohingegen die Warmwasserbereitung dezentral elektrisch erfolgt. Sämtliche Gebäudehüllen wurden in den vergangenen Jahren energetisch modernisiert.

Kita soll saniert und Spielplatz umgestaltet werden

Auch die Gehrdener Verwaltung begrüßt die Pläne. Sie böten die Möglichkeit, einzelne Aspekte wie die Gebäudesanierung, Energieversorgung oder Mobilität differenziert zu betrachten, hieß es im Ausschuss für Klima, Umwelt und Energie. So könnten zukunftsorientierte Sichtweisen der Stadtplanung exemplarisch für einen konkreten Ausschnitt der Kommune mit Klimaschutzgedanken und visionären Entwicklungsoptionen verknüpft werden. Die Stadt profitiert von dem Vorhaben.

Die Kindertagesstätte Parkstraße liegt im Quartier und das Gebäude gehört der KSG. Eine Sanierung der Einrichtung sei laut der zuständigen Fachdienstleiterin Kira Janotta im Rahmen des Konzepts ebenfalls geplant. Die Stadt wiederum wird in diesem Zusammenhang den Spielplatz in dem Wohngebiet umgestalten. 150.000 Euro will sie dafür investieren. „Das wird in enger Abstimmung mit der KSG geschehen“, sagte Janotta.

Die Stadt will den Spielplatz Im Teichfeld umgestalten. Quelle: Dirk Wirausky

Eva Kiene-Stengel (Bündnis 90/Die Grünen) lobte die Idee der KSG als eine gute und zukunftsweisende Maßnahme, zumal die Mieten bezahlbar bleiben sollen. Klaus Dörffer (CDU) bezeichnet die Pläne der KSG als eine Aufwertung für Gehrden. Holger Struß (SPD) sieht das ähnlich, zumal es die Stadt nichts koste.

Baubeginn 1962: Die Straßenbauer teeren die künftig Kantstraße im Teichfeld. Quelle: Fotoarchiv Rainer Piesch

An die Geschichte des Teichfelds erinnert Rainer Piesch in der Heimatbundreihe „Gelbe Hefte“. Im vergangenen Jahr hat er das Heft mit dem Titel „Das Teichfeld – Ein neuer Stadtteil entsteht“ veröffentlicht. Demnach begann die Geschichte des Stadtteils Ende der Fünfzigerjahre. Es herrschte eine große Wohnungsnot und es wurde dringend bezahlbarer Wohnraum benötigt. In Gehrden wurde das Wohngebiet Teichfeld entwickelt. Nach erbittertem Ringen um das Aussehen des neuen Baugebietes einigten die Stadtoberen sich auf eine Mischbebauung aus Ein- und Zweifamilienhäusern sowie größeren Mehrfamilienhäusern. 1962 zogen die ersten Mieter ein.

Von Dirk Wirausky