Jugend musiziert: Schüler der Musikschule vermelden Erfolge

Gehrden/Laatzen

Schüler der Calenberger Musikschule haben mit großem Erfolg am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Laatzen teilgenommen. Die 15-jährige Jule Helmkamp aus der Blockflötenklasse von Ulrike Bartel erhielt in der Wertung Holzbläser gleiche Instrumente, Altersstufe IV, mit ihrer Partnerin Joyce Huntemann aus Oldenburg mit 23 von 25 möglichen Punkten einen ersten Preis. Das Duo qualifizierte sich für den im März stattfindenden Landeswettbewerb.

Das gleiche Ergebnis erzielten Sophie Koeppen (13) und Hannah Broere (12) aus der Celloklasse von Marton Szabo in der Wertung Cello Duo, Altersstufe III. Sie haben sich damit ebenfalls für den Landeswettbewerb qualifiziert. Der erst zehnjährige Jonas Pfüller, Klavierschüler von Damian Galinski, erhielt in der Wertung Klavier Altersstufe II einen ersten Preis mit 22 Punkten. In der Wertung Klavier, Altersstufe IV, durfte sich die 15-jährige Sarah Broere aus der Klavierklasse von Janina Koeppen über einen zweiten Preis mit 20 Punkten freuen.

Erfloreche Teilnehmer: Jonas Pfüller (10, von links), Hannah Broere (12), Sarah Broere (15) und Sophie Koeppen (13) sind Preisträger beim Wettbewerb "Jugend musiziert". Quelle: Privat

Erfolge, die den Musikschulleiter Alfons Schleinschock stolz machen. Das sei auch ein Beleg für die hervorragende intensive Arbeit im Zuge der Vorbereitung, die die Lehrenden leisten.

Von Dirk Wirausky