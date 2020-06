Gehrdener Jugendpavillon öffnet wieder

Gehrden

„Es war schon hart, drei Monate nicht hier her kommen zu können“, sagt der 19-jährige Christoph. Der Jugendpavillon hat ihm definitiv gefehlt. Christoph sitzt – mit akkuratem Abstand von zwei Metern – in dem Gebäude an der Langen Feldstraße auf einem Hocker. An einem Tisch in der Nähe haben zwei weitere Jugendliche Platz genommen. Man kennt sich untereinander. Nur ein Junge ist neu in der Runde. Aufgenommen wurde er trotzdem sofort.

Und darum gehe es bei der Jugendarbeit. Die jungen Menschen sollen einen Anlaufpunkt haben. In Gehrden kümmern sich unter anderem Benjamin Rosebrock als Erzieher und Lisa-Marie Peth als Sozialarbeiterin darum. Die beiden zeigen sich zufrieden, dass die Arbeit endlich wieder an Fahrt aufnimmt, obwohl es momentan eher schleppend laufe. „Es kommen noch nicht so viele. Ich glaube, die haben noch nicht mitbekommen, dass wir wieder geöffnet haben“, vermutet Rosebrock. Allerdings würden ohnehin die Regeln vorgeben, dass sich maximal zehn Personen gleichzeitig im Pavillon aufhalten dürfen.

Anzeige

Wenige Angebote – aber eine offene Tür

Weiterhin müssten regelmäßig Hände gewaschen und desinfiziert werden, jeder Besucher muss sich in eine Liste eintragen, Möbel stehen auf Abstand, und die Öffnungszeiten sind verkürzt. „Wir schließen nicht wie sonst um 20 Uhr, sondern bereits um 18.30 Uhr“, sagt Rosebrock. Auch was die Angebote angehe, seien die Jugendpfleger eingeschränkt. Im Prinzip gelte momentan das „Offene-Tür“-Prinzip. Doch in der kommenden Woche sei zumindest wieder der Kindernachmittag geplant. „Immer mittwochs zwischen 15.30 und 17 Uhr können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren kommen, sich und uns kennenlernen“, sagt Rosebrock.

Weitere NP+ Artikel

Auch was den Ferienpass angeht, hätten Rosebrock und Peth zwar weniger Möglichkeiten, dennoch arbeiteten sie an einem Angebot, das planmäßig am 22. Juni öffentlich gemacht werden soll. „Zunächst hieß es, die Stadt macht gar keinen Ferienpass“, sagt Rosebrock. Und auch wenn die Tagesfahrten ausfallen, seien die beiden inzwischen bei mehr als 40 Angeboten. „Das meiste findet leider drinnen statt“, sagt Peth.

Während des Lockdowns: Jeden Tag Onlinetreffen

Die Hauptsache sei aber, dass es weitergehe. Obwohl Peth und Rosebrock auch in der Krise tätig waren. „Wir haben jeden Tag Zoom-Konferenzen gemacht“, berichtet Peth. Online hätten die Jugendlichen gespielt, sich unterhalten oder auch Beratungen in Anspruch genommen. „Es gab Tage, da lief das richtig gut.“ Es sei den beiden wichtig gewesen, ansprechbar zu bleiben und den Kontakt nicht zu verlieren. Und das habe funktioniert. Zumindest für einige. „Für mich war das nichts, mit dem Kontakt über ein Medium“, gesteht Christoph. Er sei einfach froh, wieder im Jugendpavillon zu sein.

Lesen Sie auch

Von Janna Silinger