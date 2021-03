Gehrden

Es ist ihnen anzumerken: Jugendbürgermeister Niclas Hischke und sein Stellvertreter Johannes Schäftlein macht die Arbeit im Jugendparlament Spaß. Seit mehr als einem Jahr stehen die beiden an der Spitze des Gehrdener Jugendparlaments. Mit dem, was sie und ihre politischen Mitstreiter erreicht haben, sind sie zufrieden. „Wir haben einiges geschafft und viele Ideen eingebracht – trotz der Corona-Pandemie“, sagen sie unisono.

Fürwahr, das aktuelle Jugendparlament bringt Bewegung in die politische Landschaft. Ob es die Umgestaltung des Vorplatzes am Jugendpavillon ist, die Suche nach einem Standort für die seit Jahren gewünschte Outdooranlage oder die geforderte Anbindung der Buslinie 500 an den S-Bahnhof Weetzen – die Jugendlichen haben ihre Ziele engagiert vertreten und unbeirrt verfolgt. Nicht nur im eigenen Parlament. Ihre Anträge werden inzwischen auf der nächsten Ebene verhandelt und diskutiert: im Rat der Stadt.

„Wir wollen ernst genommen werden“

Und die Nachwuchspolitiker lassen sich weder schnell beeindrucken noch entmutigen. „Wir sind präsenter geworden“, sagt der 18-jährige Schäftlein, der in diesem Jahr sein Abitur am Matthias-Claudius-Gymnasium macht. Und hartnäckiger. Allein mit Willensbekundungen wollen sich die Jugendlichen nicht mehr zufrieden geben. „Wir erwarten, dass die Politiker unsere Arbeit ernst nehmen“, betont der Gymnasiast. Gleichzeitig kritisiert er, dass kaum Ratsmitglieder die Sitzung des Jugendparlaments besuchen und sich dort informieren.

Nach jahrelanger Pause wurde 2018 wieder ein Jugendparlament in Gehrden gewählt. Dass das politische Engagement inzwischen Früchte trägt, hat für den 16-jährigen Niclas Hischke einen wichtigen Grund: Es sei Erfahrung gesammelt worden. „Wir wissen, wo wir ansetzen können und was auf uns zukommt“, sagt er. Es gebe eine klare Aufgabenstellung. „Wir arbeiten effektiver“, sagt Hischke, der wie Schäftlein bereits in der Wahlperiode 2018/2019 im Gremium saß. Dazu komme, dass inzwischen mehr Projekte konkret angegangen werden. „Das motiviert uns alle“, sagt Hischke.

Im großen Bürgersaal hält das Jugendparlament um Niclas Hischke (links) und Johannes Schäftlein zurzeit seine monatlichen Sitzungen ab. Quelle: Dirk Wirausky

Dementsprechend gering ist die Fluktuation. Bislang sind nur zwei Jugendliche aus dem 13-köpfigen Parlament ausgeschieden; das war vorher anders. „Wir sind vor zwei Jahren auch mit falschen Erwartung gestartet“, erzählt Schäftlein rückblickend. Dazu sei gekommen, dass viele Ältere im Parlament saßen, die kurz vor dem Schulabschluss gestanden hätten. Die Folge: Zahlreiche Jugendliche gaben ihre Mandat zurück – aus Zeitgründen.

Engagiertes Parlament

Doch das ist Vergangenheit. Neben Hischke und Schäftlein sind mit Tobias Butzer und Niklas Vitt nur noch vier „Alteingesessene“ im Anfang 2020 neu gewählten Parlament dabei. Inzwischen würden alle engagiert mitarbeiten. „Wir trauen uns inzwischen mehr, haben klare Vorstellungen, und die Politiker hören auch auf uns“, hat Hischke festgestellt. Dem stimmt Schäftlein zu. „Wir mischen uns mehr ein“, sagt der 18-Jährige. Es sei aber für alle wichtig, Ergebnisse zu haben. „Deshalb ist es gut, viele kleine Projekte aufzugreifen“, sagt der Abiturient. Dabei seien die Erfolgsaussichten größer.

Doch er gibt auch zu: Die vielen Regularien und Vorgaben mindern oft den Schwung. „Wir hätten beispielsweise schon genug Jugendliche gefunden, die uns beim Bau einer Outdooranlage tatkräftig unterstützen würden“, sagt Schäftlein. Doch die bürokratischen und politischen Mühlen mahlen anders. „Es dauert halt alles“, fügt er hinzu.

Das Jugendparlament will sich für die Belange der Heranwachsenden im Stadtgebiet einsetzen – als ein Bindeglied zwischen Jugendlichen und Kindern sowie Erwachsenen. „Wir wollen aber noch mehr und besser für Jugendliche erreichbar sein“, sagt Schäftlein. Es soll zum Beispiel regelmäßige Sprechstunden im Jugendpavillon geben. „Wir wollen den Dialog führen und Probleme erkennen“, sagt er. Auch der Internetauftritt des Jugendparlaments soll verbessert werden.

Grundlage für die Zukunft schaffen

Doch die beiden Jugendlichen leben nicht nur im Hier und Jetzt. „Wir planen auf lange Sicht“, sagt Hischke. Die zweijährige Amtszeit sei kurz. Zumindest zu kurz, um alle Anregungen, Ideen und Projekte beenden zu können. „Wir wollen deshalb schon jetzt die Grundlage schaffen, dass das neue Jugendparlament im nächsten Jahr direkt weiterarbeiten kann“, sagt der 16-Jährige. Es sei wichtig, dass die angeschobenen Projekte nicht verloren gingen. Darüber hinaus beginne im Herbst bereits die Kandidatensuche für das neue Jugendparlament.

Ob Hischke und Schäftlein dann noch dabei sind, ist noch offen. Das hänge auch davon ab, wo er einen Studienplatz bekomme, sagt der 18-Jährige. Grundsätzlich habe er schon Lust, im Jugendparlament weiterzumachen. Auch Hischke hat sich noch nicht entschieden.

Interesse, in die große Politik einzusteigen, haben sie im Übrigen nicht. „Das ist für mich zurzeit kein Thema“, sagt Schäftlein. Gänzlich ausschließen wolle er es aber nicht. Ähnlich ist es bei Hischke. Einer Partei werde er nicht beitreten. „Aber ich denke schon, dass ich politisch aktiv bleibe“, sagt er.

Doch vorerst geht es jedoch darum, bei den aktuellen Themen am Ball zu bleiben. „Wir werden alles versuchen, unsere Wünsche im Interesse der Gehrdener Jugendlichen durchzusetzen“, sagen die Jugendlichen unmissverständlich. Das Selbstbewusstsein und die nötige Beharrlichkeit dafür haben die Nachwuchspolitiker.

Von Dirk Wirausky