Die Digitalisierung kommt im Gehrdener Klinikum Robert Koch an: Ein mobiler Visitenwagen mit Computer ersetzt die Papierakten der Patienten bis Mitte 2020. So sind die aktuellen Daten der Patienten an allen Arbeitsplätzen verfügbar, und klassische Risiken wie eine unleserliche Handschrift gehören der Vergangenheit an.