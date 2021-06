Gehrden

Der Jugendpavillon (Jupa) der Stadt Gehrden ist seit seiner Eröffnung vor 24 Jahren für Kinder und Jugendliche aus der Kernstadt ein beliebter Treffpunkt geworden. Nach Angaben der städtischen Jugendpflege kommen auch außerhalb der Ferienzeiten täglich bis zu 50 junge Gäste, um an den regelmäßigen Angeboten im Jupa teilzunehmen. Trotzdem hat die Einrichtung aus Sicht vieler junger Besucher eine Auffrischung nötig.

Genau ein Jahr vor dem 25-jährigen Bestehen stehen vor allem einige abgetrennte Aufenthaltsbereiche und moderneres Mobilar ganz oben auf der Wunschliste. „Es gab in den vergangenen Jahren schon zwei Umfragen und wir hören uns regelmäßig um“, sagt Jugendpflegerin Lisa Peth. Ebenso wie ihre beiden Kollegen Benjamin Rosebrock und Christian Hilgers kann sich die Jugendpflegerin nach der monatelangen Corona-Zwangspause mit zahlreichen Online-Zwischenlösungen nun seit etwa drei Wochen wieder mit den Kindern und Jugendlichen persönlich im Jupa treffen.

Laut Jugendpfleger Rosebrock können die Jugendlichen zu den Öffnungszeiten – an jedem Werktag von 15.30 bis 19 Uhr – im großen Aufenthaltsraum Billard, Playstation und Tischtennis spielen oder basteln. „Die Stammgäste haben aber auch oft das Bedürfnis, dass die Jugendpfleger als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um außerhalb der Familie einmal verschiedene Dinge zu besprechen – gerade während der Pubertät“, sagt Kollegin Peth.

Jugendpfleger Benjamin Rosebrock und Kollegin Lisa Peth kennen die Wünsche der Jupa-Stammgäste. Quelle: Ingo Rodriguez

In Gesprächen haben die Jugendpfleger auch erfahren: „Viele finden vor allem die alten Sofas schmuddelig und ranzig, das Mobilar veraltet und die alte Backsteinoptik wenig einladend“, sagt Rosebrock. Kritisiert werde auch, dass es neben dem vollständig geöffneten Aufenthaltsraum keine abgetrennten Zonen gebe. „Die Jugendlichen mögen es nicht, ständig unter Beobachtung zu stehen und vermissen kleine Ecken, um einmal etwas ungestörter zu sein“, sagt Rosebrock.

„Die Jugendpflege ist im Gespräch mit Politik und Verwaltung und hofft auf eine Umgestaltung, die dem Zeitgeist entspricht“, sagt er mit Blick auf die Haushaltsplanungen der Stadt für 2022. Die Jugendarbeit habe sich in den vergangenen 25 Jahren schließlich weiterentwickelt. In Gehrden gibt es derzeit laut Rosebrock insgesamt rund 2500 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren.

Lesen Sie auch Gehrden: Pläne für neue Jugendtreffpunkte nehmen Formen an

Michael (links, 20) und Clemens (15) kommen fast täglich in den Jupa. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch Musikschule und Oberschule nutzen Jupa-Räume

Bei einer möglichen Umgestaltung muss aber auch auf andere Akteure geachtet werden. „Der Jupa wird an fünf Tagen pro Woche von verschiedenen Nutzern benötigt“, sagt Rosebrock. Die Oberschule nutze die Räume nicht nur in den Pausen und als Spielehalle, sondern auch für die Theater-AG. Außerdem seien die Calenberger Musikschule und ein Hausaufgabenprojekt im Gebäude untergebracht. „Der Jupa muss vielen verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden“, sagt der Jugendpfleger. Trotzdem will er sich für eine notwendige Umgestaltung einsetzen.

Benjamin Rosebrock (von links) und Lisa Peth verteilen an Larissa (11) und Paula (10) Bastelmaterial. Quelle: Ingo Rodriguez

„Auf den Sofas sitzt man nicht gerne“

Pünktlich um 15.30 Uhr trudeln die ersten Stammgäste ein. „Auf den Sofas sitzt man nicht so gerne“, bestätigt der 15-jährige Clemens auf Nachfrage. Und: Wenn man sich so umschaue, wäre auch bald mal neues Mobilar fällig, sagt der Jugendliche. Dass es nur einen großen Raum gebe, sei schade, weil es für kleine Grüppchen kaum Privatsphäre gebe. Der 2o-jährige Michael weiß aber: „Viele kleine Räume sind an die Musikschule vermietet.“

„Schmuddelig und ranzig“: Die alten Sofas stehen bei den Jupa-Besuchern nicht hoch im Kurs Quelle: Ingo Rodriguez

Dann kommt mit der elfjährigen Larissa und der zehnjährigen Paula auch jüngeres Publikum dazu. Sie seien fast jeden Tag im Jupa, sagen die beiden Mädchen. Ebenso wie die beiden älteren Jugendlichen lassen sie sich die Laune von den alten Möbeln oder fehlender Privatsphäre nicht verderben: „Hier ist immer eine entspannte Atmosphäre mit netten Mitarbeitern und guter Gesellschaft“, sagt Clemens und erntet von den anderen Stammgästen bestätigendes Nicken.

Von Ingo Rodriguez