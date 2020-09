Gehrden

1168 Unterschriften haben die beiden Jugendparlamente Gehrden und Ronnenberg sowie die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“ am vergangenen Sonnabend gesammelt. Das Ziel der Aktion: Unterstützer für eine Verlängerung der Buslinie 500 bis zum S-Bahnhof Weetzen zu finden.

„Die Aktion war ein voller Erfolg – soviel Unterschriften in nur zehn Stunden“, sagt Jugendbürgermeister Niclas Hischke erfreut. „Wir sind auf einem guten Weg und haben nachweislich auch die Unterstützung der Gehrdener und Ronnenberger Bürger aller Altersgruppen, die ebenfalls eine regelmäßige Busverbindung bis Weetzen wünschen“, sagt Hischke.

Aktion wird fortgesetzt

Weil die Aktion so gut angenommen wurde, sind sich das Jugendparlament und die BI einig: Die Aktion wird am Sonnabend, 5. September, wiederholt. Mitglieder der Bürgerinitiative stehen von 9 bis 13 Uhr auf dem Bauernmarkt und die Nachwuchspolitiker sammeln von 9 bis 18 Uhr Unterschriften am Rewe-Markt an der Nordstraße.

Des Weiteren wollen die Jugendparlamentarier auch in die Schulen gehen und die Schüler über das Anliegen informieren. „Auch dort gibt es Jugendliche, für die eine direkte und schnelle Anbindung an die S-Bahn enorm wichtig ist“, sagt Hischke.

Und der Jugendbürgermeister gibt sich kämpferisch: „Wir bleiben so lange am Ball bis unser Slogan der Aktion , Gehrden ist am Zug’ umgesetzt ist und wir endlich eine Anbindung mit dem Bus nach Weetzen haben.“

Bislang weigert sich die Region, den Wunsch zu erfüllen – aus Kostengründen. Zudem sieht sie Gehrden über den Sprint-H der Linie 500 gut an Hannover angebunden. Darüber hinaus pendeln auch Busse der Linie 522 zwischen dem S-Bahnhof in Weetzen und Gehrden. Allerdings nur stündlich und nicht durchgängig den ganzen Tag. „Das ist für uns keine Lösung“, sagt Hischke. Zumal der letzte Bus der Linie 522 bereits um 18.15 Uhr von Weetzen in Richtung Burgberg startet.

