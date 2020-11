Gehrden

Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie kein Interesse oder Engagement zeigen: Die Jugendlichen aus Gehrden sind weiterhin auf der Suche nach einem Platz oder einer Fläche, um einen eigenen Treffpunkt zu haben. Gefühlt seit Generationen von Jugendlichen ist dies in Gehrden ein Thema – nun kommt Bewegung in das Vorhaben, zumal es jetzt eine doppelte Chance gibt.

Jugendbürgermeister Niclas Hischke berichtete im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport (SKS) von einer neuen Idee. Das Jugendparlament habe nämlich eine langgezogene Grünfläche im Auge, die sich an der Levester Straße hinter der Waschanlage in Fahrtrichtung Leveste befindet. „Der Platz wäre optimal, er ist nicht dezentral“, sagt Hischke und fügt hinzu, dass das Gelände in naher Zukunft mit der Erschließung des Neubaugebiets auf dem ehemaligen Vorwerk-Areal an die Gehrdener Ortsmitte angebunden wäre.

Skateranlage ist kein Thema mehr

Der Jugendbürgermeister berichtet zudem von Gesprächen, die er bereits mit einer Erbengemeinschaft, der das Grundstück gehört, geführt habe. „Das klang recht positiv. Es sind aber noch weitere Gespräche mit der Stadt notwendig.“ Ein zusätzlicher Wunsch wäre, dass auf dem bisherigen Grünstreifen ein Multifunktionsplatz mit einem sogenannten Fußballkäfig sowie einem Basketballkorb errichtet werde – jedoch keine Skateanlage mehr, da laut Hischke das Interesse der Jugendlichen mittlerweile gesunken sei. „Wir wollen aber nicht alles auf einmal fordern. Wichtig ist für uns zunächst, dass wir einen Platz zum Aufenthalt und mit Sitzgelegenheiten bekommen.“

Die Ausschussmitglieder stimmten geschlossen dafür, dass die Verwaltung Kosten und Standort prüfen soll. Klaus Dörffer ( CDU) gab jedoch zu bedenken, dass auf dem Gelände das Baurecht genau in Augenschein genommen werden müsse, weil dafür bereits ein Flächennutzungsplan vorliege. André Erpenpach, Erster Stadtrat von Gehrden, bot Hischke einen Termin mit den Fachleuten der Verwaltung an. „Dann können wir anschauen, was dort geht und was nicht geht.“

Die Jugendlichen wünschen sich auf dem Platz vor Jugendpavillon Sitzgelegenheiten und Blumenkübel. Dafür soll jetzt Geld im Haushalt bereitgestellt werden. Quelle: Stephan Hartung

Vorplatz des Pavillons ist weiter im Gespräch

Unabhängig von der Option an der Levester Straße: Auch der Vorplatz des Jugendpavillons bleibt ein Thema. Für Verschönerung und Neugestaltung der Fläche reichte Hischke im Namen des Jugendparlaments im Vorfeld der Sitzung einen Antrag ein. Mit nur einer Enthaltung stimmte der Ausschuss dafür, dass im kommenden Haushalt Geld für das Vorhaben berücksichtigt wird.

Außerhalb der Pavillon-Öffnungszeiten gebe es für Jugendliche in Gehrden keinen Treffpunkt, mal abgesehen von Bushaltestellen und Kinderspielplätzen, sagt Hischke. „Daher hoffen wir, dass ein Planer beauftragt werden kann, der die Ideen der Jugendlichen zusammenträgt und daraus einen Gestaltungsvorschlag machen kann.“ Zu den Ideen gehörten Sitzgelegenheiten, Blumen, Hecken und Sportgeräte, sagt Hischke, der betont, dass der Jupa-Vorplatz aus Sicht des Jugendparlaments Priorität gegenüber dem Gelände an der Levester Straße hat.

Wird der Mensa-Neubau zum Hindernis?

Erpenbach gab jedoch zu bedenken, dass der in Nähe des Pavillons geplante Mensa-Neubau ein Hindernis darstellen könnte, weil an der Lange Feldstraße dann zu viele Baustellen vorhanden seien und daher der Vorplatz möglicherweise erst später dran kommen könnte. Die Ausschussmitglieder waren jedoch der Meinung, dass eine räumliche Trennung und paralleles Arbeiten kein Problem ist. „Die Planungen sollten schnell beginnen. Dort muss etwas gemacht werden – das denke ich mir jeden Tag, wenn ich dort vorbeifahre“, sagt Hannelore Dreblow (Grüne). Die Jugendlichen seien motiviert. „Daher wird es Zeit, dass dort endlich was getan wird.“ Rund 20.000 Euro würde die Maßnahme kosten.

Von Stephan Hartung