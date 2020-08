Gehrden/Ronnenberg

Niclas Hischke muss demnächst mit dem Bus zur Schule in Hannover. „Da stelle ich mich schon mal auf lange Busfahrten ein“, sagt Gehrdens Jugendbürgermeister. Fahren muss der 16-Jährige mit den Sprintern der Linie 500. Das Wort „Sprinter“ ist allerdings relativ. Laut Fahrplan benötigt der Bus mehr als 50 Minuten. „Zu den Hauptverkehrszeiten mitunter mehr als eine Stunde“, hat Hischke ausgerechnet. Das sei fast die vierfache Zeit, die er mit der S-Bahn benötigen würde.

Das nämlich ist der Wunsch von Hischke und dem Jugendparlament. Eine bessere Anbindung von Gehrden an den S-Bahnhof Weetzen. Die Region lehnt eine Verlängerung der Buslinie 500 zum S-Bahnhof Weetzen jedoch aus Kostengründen ab. „Doch das wollen wir nicht hinnehmen“, sagt der 16-Jährige kämpferisch. Deshalb wollen das Jugendparlament und die Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“ Unterschriften sammeln, um die Entscheidungsträger in Hannover zum Umdenken zu bewegen.

Den Hinweis einiger Politiker aus Hannover, die Gehrdener könnten auch mit dem Fahrrad bis Weetzen fahren, empfindet Hischke als blanken Hohn. 25 Minuten dauere die Strecke. „Und ich strampele schon ordentlich“, sagt er. Dazu sei die Strecke entlang der Ronnenberger Straße unbeleuchtet. „Dort ist es in den Abendstunden zappenduster“, sagt der Jugendbürgermeister. In den Herbst- und Wintermonaten komme noch das schlechte Wetter hinzu. Abgesehen davon: „Was machen ältere Menschen oder Personen mit einem Handicap“, fragt er.

Jugendliche sehen Einsparmöglichkeiten

Ein Argument der Region kann Niclas Hischke nicht mehr hören: Dass die Kosten zu hoch seien, um die Busse der Linie 500 bis nach Weetzen fahren zu lassen. „Es gab aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, beispielsweise die Taktung der Busse auf der Linie 500 von 15 auf zehn Minuten zu verkürzen“, sagt er. Niemand in Gehrden habe das gefordert. „Und es kostet zusätzlich Geld, das beispielsweise in einer Anbindung der Linie an den Weetzener S-Bahnhof investiert werden kann.“ Und: Die Fahrten des der Buslinie 500 bis zum Schwesternwohnheim am Gehrdener Klinikum könne Regiobus streichen. „Da sitzt sowieso niemand drin“, meint Hischke. Es gebe also Möglichkeiten, Geld zu sparen beziehungsweise umzuschichten.

Für ihn und seine Mitstreiter steht fest: Ein attraktives Angebot wäre die Verlängerung der Buslinie 500 bis Weetzen. „Viele Jugendliche wünschen sich das. Warum starten sie nicht zumindest einen einjährigen Testlauf?“, fragt Hischke. Danach könnte alle Beteiligten Bilanz ziehen.

Und überhaupt: Wenn es die Politiker der Regionsversammlung mit dem Klimawandel ernst meinten, dann müssten sie auch in den öffentlichen Personennahverkehr investieren. „Das ist sinnvoll ausgegebenes Geld“, betont der 16-Jährige.

„Linie 522 ist nur eine Übergangslösung“

Auch den Hinweis der Region, dass Gehrden aktuell mit Weetzen durch die Buslinie 522 verbunden ist, lässt Hischke nicht gelten. „Momentan fährt sie dreimal morgens und dreimal abends“, sagt er. Auch wenn nach den Ferien der 522er Bus neunmal am Tag die Strecke zurücklegt, „wir wollen eine regelmäßige und zuverlässige Verbindung bis in die Abendstunden“, sagt Hischke. Die von der Region als gute Lösung verkaufte Variante sei aus seiner Sicht nur eine Übergangslösung. Der letzte Bus der Linie 522 Richtung Burgbergstadt startet auf der Westseite des Weetzener Bahnhofs um 18.15 Uhr.

Der Bus der Linie 522 verbindet Gehrden mit dem S-Bahnhof in Weetzen. Aus Sicht der Jugendlichen und Berufspendler fährt er nicht oft genug. Quelle: Dirk Wirausky

Mit seinen Forderungen ist das Gehrdener Jugendparlament nicht allein. Unterstützung kommt von den Jugendlichen aus Ronnenberg und von der Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“. Dazu fordern auch zahlreiche Gehrdener Politiker und Berufspendler eine Verbesserung. „Was fehlt der Region noch, um sich überzeugen zu lassen?“, fragt Hischke.

Bürgerinitiative unterstützt Aktion

Das sieht auch die BI so. „Als normal denkende Bürgerinnen und Bürger versteht man nicht, warum die Entscheidungsträger solch eine Maßnahme nicht ohne weiteren bürgerlichen Druck schnellstmöglich umsetzen“, sagt Mitglied Edmund Jansen.

Deshalb haben die beiden Jugendparlamente in Gehrden und Ronnenberg sowie die BI eine gemeinsame Aktion gestartet. „ Gehrden ist am Zug“, heißt sie. Am Sonnabend, 29. August, sollen Unterschriften gesammelt werden. Die klare Forderung an die Region: Die Buslinie 500 soll bis zum S-Bahnhof Weetzen geführt werden. Die Jugendlichen aus Gehrden stehen von 9 bis 18 Uhr vor dem Rewe-Markt in der Nordstadt. Mitglieder der BI sind von 9 bis 13 Uhr auf dem Bauernmarkt in der Innenstadt anzutreffen. Vertreter des Ronnenberger Jugendparlaments sammeln von 9 bis 18 Uhr vor dem Edeka-Markt in Ronnenberg Unterschriften.

