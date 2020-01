Jugendliche stellen ihre Fotokunst in der Gehrdener Klinik aus

Gehrden

Alle zwei Monate gibt es im Eingangsbereich des KRH Klinikums Robert Koch Gehrden eine neue Ausstellung. Noch bis zum 29. Februar ist dort „Jugendliche Fotokunst“ zu sehen. Zwei Jahre lang waren fünf junge Amateurfotografen unter Anleitung von Renate Wötzel vom Team Jugend der Stadt Seelze unterwegs und haben ihre Eindrücke mit der Kamera eingefangen.

Anders als beim Fotografieren mit dem Smartphone orientiere sich die Arbeit mit der Kamera an der traditionellen Fotografie, erklärt Wötzel. Dadurch sei sie anspruchsvoller. Als Ergebnisse der Gruppenarbeit werden nun 20 Fotografien ausgestellt. Bei der Leitung der Gruppe erhielt Wötzel Unterstützung von ihrer Kollegin Marta Pardo Fuentes sowie von Claas Harmsen von der Fotogruppe Region Hannover.

Eine Auswahl aus vielen hundert Bildern der Gruppe

Zuvor war die Ausstellung schon im Rathaus der Stadt Seelze gezeigt worden. Nun können sich Patienten, Mitarbeiter und Besucher des Gehrdener Klinikums die beeindruckenden Ergebnisse ansehen.

In vielen hundert Bildern haben die jungen Fotografen in den vergangenen zwei Jahren ihre Eindrücke festgehalten. Dabei arbeitete die Gruppe nicht im stillen Kämmerlein. „Wir sind viel unterwegs“, erzählt Jonas Berger (14). Die Motive haben die jungen Fotokünstler unter anderem in der Zeche Zollverein in Essen, in der HDI Arena oder im Heizkraftwerk Linden und Stöcken sowie in der Markt- und Kreuzkirche Hannover entdeckt.

Der Spaß steht im Vordergrund

Der 14-jährige Jonas fotografiert gerne die Natur und die Landschaft. Malin Buchwald legt sich nicht fest. „Mir hat Fotografieren schon immer Spaß gemacht. Eigentlich mag ich alles“, sagt das 14-Jahre alte Mädchen. Da passe es gut, dass sie die Spiegelreflexkamera ihres großen Bruders benutzen darf. Alle in der Fotogruppe wollen weiter mitmachen.

Außer dem praktischen Arbeiten vor Ort werden in theoretischen Einheiten auch die Fertigkeiten im Bereich Bildbearbeitung und Kameratechnik geschult. In der Gruppe werden dabei Themen von Blende und Zeit, über Belichtung und Filmempfindlichkeit bis hin zur Fotobearbeitung aufgegriffen. Im Fokus ihres Schaffens stehen Studio-, Street- und Industriefotografie. Des Weiteren spielen die Wetter-, Astro- und Nachtfotografie eine Rolle.

„Die Arbeiten der Gruppe werden unter anderem geprägt durch neue Anregungen und Impulse, die fotografische Entwicklung der Teilnehmer sowie durch die Motivation und Arbeitsweise“, sagt Wötzel. Im Vordergrund stehe aber immer der Spaß am Fotografieren.

Von Heidi Rabenhorst