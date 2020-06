Gehrden

Die Instrumente sind wieder zu hören. Die Lehrer und ihre Schüler dürfen sich nach der Corona-Zwangspause mit Einschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen wieder zum gemeinsamen Üben in den Räumen der Calenberger Musikschule treffen.

„Der Instrumentalunterricht mit Einzelschülern wird wieder erteilt“, sagt Schulleiter Alfons Schleinschock. Nur die Ensemble- und Gruppenarbeit sei wegen der weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen und Infektionsgefahren nicht möglich. Beim Gesangsunterricht und den musikalischen Grundkursen sei aus dem gleichen Grund vorerst weiterhin Onlineunterricht angesagt, berichtet Schleinschock.

Anzeige

Er räumt aber ein: Die Corona-Krise und die Wiederaufnahme des Instrumentalunterrichts habe die Einrichtung sehr gefordert. Am 18. Mai habe zunächst in den Räumen des Musikschulstandorts in Gehrden der Präsenzunterricht mit einzelnen Instrumentalisten begonnen. Dann sei das Angebot stufenweise ausgebaut worden. „Wir haben uns erst von den Kommunen das Okay geholt und mit den Schulen die Raum- und Hygienepläne besprochen“, berichtet Schleinschock.

Weitere NP+ Artikel

Musikschule setzt in der Corona-Krise auf Digitalunterricht

Normalerweise werden von den rund 35 pädagogischen Mitarbeitern der Musikschule rund 1300 Schüler an zehn Standorten in Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen unterrichtet. Diese durften sich jedoch seit März wegen der angeordneten Sicherheitsbestimmungen nicht mit ihren Lehrern treffen. Deshalb hatten die Musikpädagogen gleich zu Beginn der Schulschließungen mit ihren Schülern Kontakt aufgenommen und digitale Ersatzangebote entwickelt. Im Mittelpunkt standen laut Schleinschock Onlinemethoden wie Videokonferenzen, Skype, Telefonate und Lehrvideos.

Zwei Meter Abstand und getrennte Notenständer

Für die rund 530 Instrumentalschüler ist der Onlineunterricht inzwischen vorbei. Sie dürfen laut Schleinschock nun wieder einzeln unterrichtet werden. „Zwei Meter Abstand, zwei verschiedene Notenständer, nach dem Unterricht desinfizieren die Musiklehrer“, berichtet Schleinschock von den Regeln. Nur eine Lehrerin biete wegen besonderer Corona-Risiken vorerst weiterhin für ihre Instrumentalschüler Onlineunterricht an.

Was die Musikschule wegen der Kontaktbeschränkungen und weiterhin drohender Corona-Infektionen jedoch immer noch nicht fortsetzen kann, ist die Ensemblearbeit mit dem Streichorchester, mit Bands und Instrumentalgruppen sowie die Projektarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten. Immerhin gibt es laut Schleinschock nun aber ein Onlineangebot für die musikalischen Grundkurse mit acht bis zehn Kindern. Etwa die Hälfte dieser Kinder nutze mit ihren Eltern den digitalen Unterricht. „Es ist zwar über das Internet keine Interaktion möglich. Aber die Lehrer können zum Beispiel vorsingen, damit die Kinder dies dann jeweils bei sich vor dem Bildschirm nachsingen“, erläutert Schleinschock das Prinzip.

Der Schulleiter will nun die weiteren Corona-Entwicklungen genau beobachten und auf mögliche Lockerungen schnell reagieren, um auch die Gruppen- und Projektarbeit wieder in den Musikschulräumen, Kitas und Schulen anzubieten.

Von Ingo Rodriguez