Gehrden

Dalbeer Singh hat in den zurückliegenden Monaten eine gehörige Portion Geduld und Durchhaltevermögen benötigt. „Es war eine anstrengende und nervenaufreibende Zeit“, sagt der 43-Jährige – und atmet durch. Doch nun ist es soweit: Er hat in der Fußgängerzone das indische Restaurant Royal Tadka eröffnet.

Eigentlich sollte der Umbau und die Modernisierung des Restaurant, das zuletzt Memoria hieß, sechs Monate dauern. Geworden sind es aber mehr als zwei Jahre. Dafür gebe es viele Gründe, sagt Singh. Die Genehmigung zog sich hin, die Statik musste geprüft werden, Material konnte nicht wie vereinbart geliefert werden – und dann natürlich die Corona-Pandemie. Singh hat zwischenzeitlich sogar eine Pizzeria in Garbsen gepachtet, um den Lebensunterhalt für seine Familie und sich zu verdienen.

Restaurant umgebaut und modernisiert

Das neue und behindertengerechte Ladenlokal ist komplett saniert und umgestaltet worden. „Wir haben mehr Platz geschaffen“, sagt Singh. Darüber hinaus sind die Sanitäranlage modernisiert worden, die Küche ist neu eingerichtet worden und auch die Beleuchtung wurde erneuert. Bereits im Memoria hat Singh, der 2000 aus Nordindien nach Deutschland kam, gearbeitet. Schon zu der Zeit gab es neben italienischen auch indische Gerichte. Nun hat sich Singh ausschließlich auf Speisen aus seiner Heimat konzentriert. „Erstmals in Gehrden“, sagt der Geschäftsmann.

Denn mit der indischen Küche schließt er eine Lücke am Burgberg. „Wir servieren original indische Speisen“, betont er. Aufgetischt werden vegetarische Gerichte sowie Mahlzeiten mit Fleisch oder Fisch. Neben einer Karte mit festen Gerichten wird es auch wechselnde Tagesmenüs geben. Von seiner Küche ist Singh überzeugt. „Indisches Essen ist beliebt“, sagt er. Im Normalfall können künftig 40 Plätze im 120 Quadratmetern großen Restaurant und 40 Plätze davor besetzt werden. Zurzeit muss sich Singh aber noch an die coronabedingte Abstandsregel halten. Insgesamt hat Singh sieben Mitarbeiter: drei in der Küche und vier im Servicebereich.

Zur Eröffnung hatte Singh auch offizielle Vertreter der Stadt eingeladen. Diese Einladung hatten der Erste Stadtrat André Erpenbach und Frank Born, Sprecher der Stadt Frank Born, angenommen. Ihr erster Eindruck: „Sehr gut.“ Übrigens: Royal Tadka heißt übersetzt etwa „Gut Gebratenes“.

Von Dirk Wirausky