Corona: Rund 20 Kitakinder werden in Notgruppen betreut

Gehrden

Seit dem vergangenen Montag sind wegen des sich stark ausbreitenden Coronavirus landesweit alle Schulen und Kitas geschlossen. Kinder von Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten – dazu zählen unter anderem der Gesundheitsbereich, Polizei, Feuerwehr sowie die Kinder- und Jugendhilfe – oder die als Härtefälle gelten, werden aber weiter betreut. In Gehrden hielt sich der Ansturm auf die Plätze in der ersten Woche in Grenzen. Dabei wurden in fast allen Kitas Notgruppen eingerichtet, und auch die vier Gehrdener Grund- und weiterführenden Schulen bieten eine Notbetreuung an.

„ Notgruppen sollten sehr klein gehalten werden“

Mit Ausnahme der Kita in Northen gibt es in allen städtischen Einrichtungen Notgruppen. Bis Freitag wurden dort insgesamt 19 Kinder betreut. So viele passen sonst in eine Gruppe, doch eine Zusammenlegung kommt wegen der Pandemie und den Vorgaben zum Infektionsschutz nicht infrage. „ Notgruppen sollen sehr klein gehalten werden“, betont Britta Häupl. „Priorität hat wirklich die Minimierung der Sozialkontakte.“ Die Gruppen dürften daher auch bestenfalls zu 15 Prozent der üblichen Gruppengröße gefüllt werden, erklärt die Leiterin des Fachdienstes für Kinder, Jugend und Familie. Das entspreche einer Zahl von maximal vier Kindern.

Nachfrage ist noch gering, kann aber steigen

Dafür, dass die Nachfrage in den städtischen Kitas noch verhältnismäßig gering ist, gib es eine mögliche Erklärung: Viele hätten sich in der ersten Woche offenbar mit Resturlaub, dem Abbau von Überstunden oder Verwandten beholfen. In der kommenden Woche könne es schon anders aussehen.

Die Eltern mit systemrelevanten Berufen müssen bei der Anmeldung zur Notbetreuung unterschreiben, dass sie die Betreuung ihres Kindes nicht anderweitig gewährleisten können, betont Häupl. Zudem weist sie darauf hin, dass unter bestimmten Bedingungen auch dann Plätze vergeben werden könnten, wenn die Eltern nicht in den offiziell definierten Berufsgruppen arbeiten, etwa im Lebensmittelhandel, oder aber wenn Kündigungen drohen oder eine Behinderung vorliege. „Wir schauen genau hin“, sagt Häupl, die Eltern in Not ermuntert, sich wegen der Notbetreuungsplätze in Kitas bei ihr unter Telefon (05108) zu melden. Zudem sei ein Anmeldevordruck auf der Seite der Stadt Gehrden hinterlegt.

In der von dem freien Träger Klax GmbH Neustadt betriebenen Kita Am Wald werden normalerweise jeweils zwei Gruppen mit 30 Krippen- und 35-Kitaplätzen betreut. Wie viele Eltern dort vergangene Woche einen Antrag auf Notbetreuung gestellt haben, ist zurzeit nicht bekannt. In der Kita der Margarethengemeinde musste keine Notgruppen eingerichtet werden, wie Pastor Wichard von Heyden auf Nachfrage mitteilt. Alle Eltern hätten es geschafft, die Betreuung ihrer Kinder anders zu organisieren.

Maximal drei Schüler brauchten bisher pro Tag eine Betreuung

Für die Vergabe der Notgruppenplätze an Gehrdener Schüler sind die Grundschulen Am Castrum und Am Langen Feld sowie die Oberschule und das Matthias-Claudius-Gymnasium selbst zuständig. Doch die Nachfrage von Eltern nach einer Betreuung für ihre Kinder von 8 bis 13 Uhr – das Ganztagsangebot entfällt zurzeit – war mit maximal drei Anmeldungen pro Tag gering. Nur einmal, am Montag, seien in einer Grundschule zwei Kinder betreut worden, sagt Ralf Geide, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales. Sonst wurden an den vier Standorten ein oder gar kein Kind gezählt. „Das ändert sich von Tag zu Tag“, sagt Geide. Wie es kommende Woche aussehe, bleibe abzuwarten.

Von Astrid Köhler