Die Stadt Gehrden will Vorreiter im Bereich der Digitalisierung sein und den Sprung in eine digitale Zukunft schaffen. Das hat Wirtschaftsförderer Frank Born kürzlich im Rat bekräftigt. „Wir stellen uns den neuen Herausforderungen wie Smart City, E-Gouverment und digitale Bürgerbeteiligung“, sagte Born.

Kommunale Dienstleistungen sollen eines Tages neben dem analogen Verfahren auch digital, schnell und ohne großen bürokratischen Aufwand in Anspruch genommen werden können. Erste Schritte seien bereits gemacht, meint Born und verweist auf die Einrichtung eines offenen WLAN-Netzes in der Fußgängerzone, die Digitalisierung der Ratsarbeit und der Verlegung von Glasfaserkabel in die Gewerbegebiete.

Der Begriff Smart Cities steht für die Entwicklung und Nutzung digitaler Technologien in fast allen Bereichen auf kommunaler Ebene.

Gehrden will in digitales Programm aufgenommen werden

Nun hofft Gehrden, in das von der Bundesregierung geförderte Programm für die digitale Modernisierung durch Smart-City-Modellprojekte aufgenommen zu werden. Ziele wie Nachhaltigkeit, moderne Infrastruktur, intelligente und vernetzte Wirtschaft seien wichtige Gründe für die Bewerbung.

Dahinter steht auch ein Mehrwert für die Bürger. Smart-City-Projekte folgen der Vision einer intelligenten und vernetzten Stadt. Digitalisierung soll dabei Lebensqualität steigern, Mobilität effizienter und angenehmer gestalten, urbane Lebensräume durchdringen und die Stadt attraktiv für die Bevölkerung und Wirtschaft machen.

Organisationsstrategie entwickelt

Um effizient zu handeln, ist laut Born die grobe strategische Ausrichtung der Verwaltung folgende: Das Thema Smart-City sei Chefsache: Der Bürgermeister sei verantwortlich. Für sämtliche organisatorischen und technischen Aktivitäten sei die Arbeitsgruppe Smart City Board zuständig. Die Arbeitsgruppe setzt sich derzeit zusammen aus jeweils einer Person aus den Fachbereichen Zentrale Dienste, Finanzen, Bau und Umwelt sowie der Stabsstelle Steuerungsdienst. „Auch die Bürgerbeteiligung ist uns wichtig“, betont Born.

Damit das alles aber nicht nur auf dem Papier steht, muss die Aufnahme in das Förderprogramm, das Projekte bis zu 90 Prozent bezuschusst, gelingen. Zurzeit läuft die Bewerbungsphase, die Entscheidung darüber fällt Mitte des Monats. Anschließend soll innerhalb von zwei Jahren ein Konzept erarbeitet werden, die Umsetzung der Modellprojekte nimmt etwa fünf Jahre in Anspruch. Welche Projektideen es gibt, ist allerdings noch etwas nebulös. Die Diskussion darüber ist bislang nicht öffentlich geführt worden.

