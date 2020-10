Gehrden/Lemmie

Hilmar Rump ist mit sich im Reinen. „Ich ziehen mich aus der Politik mit einem guten Gefühl zurück“, sagt der Liberale. Im nächsten Jahr soll Schluss sein. Zur Kommunalwahl im September tritt der 67-Jährige nicht mehr an. „25 Jahre sind genug“, sagt er.

1995 ist der gebürtige Wennigser in die FDP eingetreten – nach dem traditionellen Grünkohlessen der Partei. Zum Eintritt in die Partei haben ihn vor allem der damalige Vorsitzende des Ortsverbandes Günther Kunze und Ernst Mittendorf motiviert. „Ich habe immer liberal gewählt“, sagt Rump.

1996 kandidierte Rump zum ersten Mal

Bereits 1996 hat er für den Rat und den Ortsrat Lemmie kandidiert. Und er wurde gleich zum Ortsbürgermeister von Lemmie gekürt. „Ich habe ein politisches Amt übernommen, ohne zu wissen, was auf mich zukommt“, erzählt Rump. Bereut hat es der Betriebswirt aber nicht. „Es hat mir immer Spaß gemacht“, sagt er. Das habe vor allem am Umfeld gelegen. „Es herrschte stets eine angenehme und nette Atmosphäre unter den Ratskollegen.“ Es habe logischerweise unterschiedliche Standpunkte gegeben, aber es sei immer versucht worden, ein Kompromiss zu finden, sagt Rump. „Das Ziel waren gute Entscheidungen für die Stadt und die Bürger.“ Das sei weitgehend gelungen, meint er rückblickend.

„Ich will mein Leben anders gestalten“

Künftig will sich Rump anderen Dingen zuwenden. „Ich will mein Leben anders gestalten“, sagt er. Die politische Arbeit in solch einer kleinen Fraktionen wie die der FDP habe in den vergangenen Jahren viel Zeit gekostet. „Es ist wie ein Nebenjob“, sagt er. Nun freue er sich auf mehr Freizeit mit seiner Familie – unter anderem mit seinen beiden Enkelkindern.

Das ist der neue Mann an der FDP-Spitze

Rumps Nachfolger an der Spitze des FDP-Ortsverbandes ist Lutz Fengler. Er lege ab sofort die Richtlinien fest, betont Rump. Der 55-jährige Fengler sitzt seit 2016 gemeinsam mit Rump im Rat der Stadt. Mitglied der FDP ist der Ur-Gehrdener bereits seit 1986. „Die Werte der Partei passen am besten zu meinem Lebensgefühl“, sagt Fengler. Und es gibt Parallelen zu Rump. Auch Fenglers Ziehvater war Ernst Mittendorf. „Er hat mich dazu gebracht, mich politisch zu engagieren“, sagt Fengler. Der Wirtschaftswissenschaftler sitzt im Vorstand einer Wohnungsgenossenschaft in Hannover.

Fengler will die Kommunikation mit der Region verbessern

Er leitet nun den kleinen Ortsverband und seine erste große Aufgabe wird es sein, die FDP auf den Kommunalwahlkampf vorzubereiten. Es müsse eine Kandidatenliste aufgestellt und ein Wahlprogramm erarbeitet werden. „Ich stelle mich auf ein arbeitsreiches Jahr ein“, sagt Fengler. Inhaltliche Schwerpunkt der nächsten Jahren wird unter anderem die angespannte Finanzlage der Stadt. Es müssten Strategien entwickelt werden, um die fortschreitende Verschuldung zu stoppen. Auch die Kommunikation mit der Region sei verbesserungswürdig. Das habe die Debatte um Regiobus, aber auch der Radwegeausbau in Lenthe, Northen und Everloh gezeigt. „Wir müssen eher und besser in solche Planungen eingebunden werden“, sagt Fengler – auch vor dem Hintergrund der geplanten Erweiterung des Klinikums.

Ein weiteres Thema eine bessere Busanbindung an die S-Bahn. Aus Sicht von Fengler liege es auf der Hand, dass die Busse bis zum S-Bahnhof Weetzen fahren. „Das ist auch keine ideologische Frage“, sagt er. Auch den Bau einer neuen Sporthalle wollen die Liberalen forcieren, um Platz und Zeit für den Vereins- und Schulsport zu gewährleisten. „Und zwar eine Halle für alle Sportarten“, betont er.

