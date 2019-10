Gehrden

Heißdampf, der zum Ablösen von Wandtapeten eingesetzt wurde, hat am Dienstagnachmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Leibnitzstraße den Rauchmelder ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert. Nach Angaben der Gehrdener Feuerwehr hatte ein Mieter des Hauses einen piependen Rauchwarnmelder gehört. Der Alarmton schrillte aus einer zurzeit ungenutzten und verschlossenen Wohnung im ersten Obergeschoss. In dieser waren kurz zuvor Handwerker mit Renovierungsarbeiten beschäftigt gewesen. Während ein Teil der Einsatzkräfte vorsorglich die gewaltsame Türöffnung und den Einsatz von Löschmitteln vorbereiteten, erkundete eine andere Gruppe die einsehbaren Räume über eine tragbare Leiter.

Hausmeister öffnet die Wohnung

Gleichzeitig konnte die zuständige Hausverwaltung telefonisch erreicht werden, und ein Hausmeister öffnete die Wohnung mit einem Schlüssel. Obwohl weder Feuer oder Rauch in den Räumen festgestellt wurden, konnte die Ursache für den Alarm schnell ausgemacht werden: Beim Ablösen von Wandtapeten mit Heißdampf war offensichtlich Feuchtigkeit in den nun piependen Rauchwarnmelder eingedrungen. Nachdem der Warnmelder deaktiviert war, konnten alle Einsatzkräfte wieder abrücken.

Von Dirk Wirausky