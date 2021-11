Lemmie

Heinrich Möller heißt der neue Ortsbürgermeister von Lemmie. Der 69-Jährige wurde am Donnerstagabend im Bürgersaal des Gehrdener Rathauses einstimmig gewählt. Möller, der der Wählergemeinschaft für Lemmie (WfL) angehört, tritt die Nachfolge von Hilmar Rump (FDP) an. Rump hat 25 Jahre an der Spitze des Ortsrats gestanden und sich nun aus der Kommunalpolitik zurückgezogen.

Die Wahl Möllers war alles andere als eine Überraschung. Bei der Kommunalwahl im September hatte der Lemmier, der seit dieser Wahlperiode als Parteiloser auch der CDU-Ratsfraktion angehört, 273 der abgegebenen Stimmen erhalten. Damit lag er deutlich vor Henning Rehren (CDU), der 146 Stimmen bekommen hatte. Rehren wird Möllers Stellvertreter sein. Auch der CDU-Mann wurde einstimmig gewählt.

Die erst vor der Kommunalwahl gegründete WfL hatte in Lemmie mit 43,7 Prozent der Stimmen deutlich vor der CDU (22 Prozent), den Grünen (19,5) und der SPD (14,8) gelegen. Neben Möller sitzen künftig Cord Narten und Silvia Meyer für die WfL im Ortsrat. Die CDU ist mit Rehren und Martin Siegmund vertreten. Dazu kommen Burkhardt Hennicke (SPD) und Ulrike Urban (Bündnis 90/Die Grünen).

Ulrike Urban (von links), Henning Rehren, Martin Siegmund, Heinrich Möller, Cord Narten, Burckhardt Hennicke und Silvia Meyer bilden den neuen Ortsrat in Lemmie. Quelle: Dirk Wirausky

Ehrennadel für Ernst Nolte

Verabschiedet wurde neben Rump auch Ernst Nolte. 15 Jahre war er Mitglied im Lemmier Ortsrat. Bürgermeister Cord Mittendorf überreichte ihm eine Urkunde und die Silberne Ehrennadel als Anerkennung für seine Verdienste und seine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit.

Abschied: Bürgermeister Cord Mittendorf (von links) verabschiedet Ernst Nolte und Hilmar Rump aus dem Ortsrat. Quelle: Dirk Wirausky

Der inhaltlichen Arbeit wird sich das neu zusammengestellte Gremium erst auf seiner nächsten Sitzung am 24. Februar widmen. Themen gibt es in dem Gehrdener Ortsteil genug. Im Mittelpunkt stehen ein Tempo-30-Limit auf der viel befahrenen Deisterstraße, die Einrichtung eines Dorfraums und der Bau des neuen Feuerwehrhauses.

Feuerwehrhaus kostet 2 Millionen Euro

Das neue Feuerwehrhaus soll am westlichen Rand der Ortschaft im Steerfeld auf einer Fläche von mehr als 2000 Quadratmetern gebaut werden. Laut Verwaltung hat der aktuelle Eigentümer der Fläche hat signalisiert, die Fläche zur Verfügung zu stellen. Ein Neubau ist unumgänglich, weil das alte Feuerwehrgerätehaus am Gehrdener Kirchweg nicht mehr die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und die Anforderungen eines modernen Brandschutzes nicht mehr gegeben sind. Das wurde bereits von der Feuerwehrunfallkasse angemahnt.

Aufgrund von Baumängeln, das Fehlen eines Versammlungsraumes und wegen Platzmangels wurde entschieden, ein neues Feuerwehrhaus zu errichten. Der jetzige Standort kommt aufgrund seiner geringen Größe für den Neubau nicht in Frage. Die Kosten belaufen sich auf etwa 2 Millionen Euro.

Von Dirk Wirausky