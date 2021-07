Gehrden

Helmuth Temps weiß, wovon er spricht, oder besser schreibt: Am 1. August 1971, also vor 50 Jahren, wurde Gehrden zur Einheitsgemeinde. Temps war quasi vor Ort dabei. Er war damals einer von 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gehrdener Verwaltung. Nun hat er in der Heimatbund-Reihe Gelbe Heft an die Gründung „einer leistungsstarken Kommune“ erinnert.

Es sei ein wichtiger Schritt für alle beteiligten Gemeinden gewesen, weil sie ihre Eigenständigkeit aufgeben mussten, sagt Temps. Probleme oder gar Widerstände habe es nicht gegeben. Alle Beteiligten hätten diesen Schritt einvernehmlich vollzogen und seien sich schnell einig geworden.

Ein Rückblick: Die erste Zusammenkunft der Verwaltungsausschüsse der beteiligten Gemeinden war im Juni 1969. Noch nicht einmal ein Jahr war nötig, um die anstehenden Fragen zu klären. Im Mai 1970 bereits konnte der Grenzänderungsvertrag geschlossen werden, ab dem 1. August war Gehrden eine Einheitsgemeinde. „Das ganze Verfahren konnte durchgeführt werden ohne juristische Unterstützung und ohne externe Beratungsunternehmen“, erzählt Temps. Das Prozedere habe nur ein Jahr gedauert. „Das ist bemerkenswert“, meint Temps.

Sinnvoller Zusammenschluss

Es sei aber durchaus nachvollziehbar, dass sich die Dörfer für einen Zusammenschluss ausgesprochen hätten. Viele Gemeinde seien zu klein gewesen, um beispielsweise infrastrukturelle Leistungen allein zu erbringen. Der Landkreis Hannover habe deshalb gerade den kleinen Orten nahegelegt, sich neu zu sortieren. Gehrden galt vor 50 Jahren als Mittelpunktgemeinde, weil viele Menschen aus den umliegenden Ortschaften dort arbeiteten oder einkauften; die Kinder wiederum besuchten die Schulen. Insofern sei der Zusammenschluss von Gehrden mit Redderse, Lemmie, Lenthe, Northen, Everloh, Ditterke und Leveste nur folgerichtig, meint Temps.

Bürgermeister Gerhard Oberkönig spricht bei der Vertragsunterzeichnung. Quelle: Privat

Die neue Ausgabe der Reihe Gelbe Hefte stellt wesentliche Schritte zur Bildung der Einheitsgemeinde Stadt Gehrden dar. Er habe im Laufe der vergangenen Jahre Notizen, Zeitungsartikel und Dokumente gesammelt. „Und irgendwann hatte ich so viele Material zusammen, dass es für ein Heft gereicht hat“, sagt Temps.

Gehrden ist seit 1929 eine Stadt

Beschrieben wird in dem Heft auch, wie Gehrden 1929 zur Stadt geworden ist. Es sei erstaunlich, dass es dazu keine formelle Urkunde gebe, durch die der neue Status des früheren Fleckens dokumentiert werde, sagt Temps.

Historischer Moment: Stadtdirektor Walter Flasbarth (links) und der Lemmier Gemeindedirektor Heinrich Möller unterzeichnen den Grenzänderungsvertrag. Quelle: Privat

50 Exemplare hat Temps Bürgermeister Cord Mittendorf übergeben. „Solch ein prägendes Ereignis für unsere Stadt darf nicht in Vergessenheit geraten“, sagt er. Die „kleinen Büchlein“ wolle er verteilen, unter anderem an die Ratsmitglieder. „Die Gründung der Einheitsgemeinde ist eine wichtige Historie für Gehrden“, so Mittendorf.

Das Heft „50 Jahre Einheitsgemeinde Stadt Gehrden 1971 – 2021“ kostet 5 Euro. Erhältlich ist es in der Buchhandlung Lesezeichen, im Hofladen Hundertmark und in der Stadtbücherei.

Von Dirk Wirausky