Gehrden

Rund 200 Besucher haben am Sonnabend in der Margarethenkirche den Auftritt des Blechbläserensembles Hannover Brass erlebt und mit ihrem Eintrittsgeld ein gemeinnütziges Projekt unterstützt. Das hochklassige Ensemble unter der Leitung von Thomas Eickhoff gastierte seit 2016 zum vierten Mal in Folge in Gehrden....