Gehrden

Ein Lob tut gut. Das wissen auch die Jungen und Mädchen der Klasse 4b von der Grundschule Am Langen Feld. Und sie hatten gemeinsam mit ihrer Lehrerin Katrin Meyer-Pielok eine Idee: Für das Fest zum 20-jährigen Bestehen der Schule im Juni wollten sie einen Lobomat bauen.

Gesagt, getan. Die Grundschüler sägten, bastelten, bohrten, malten, werkelten, löteten und programmierten unter Anleitung von Lobomaten-Erfinder Andreas Ohrdorf und seinem Team vom Freizeitheim Linden. So eifrig, dass Theo von den Sägearbeiten sogar Blasen an den Händen hatte, und der elfjährige Joel entpuppte sich als wahrer Lötmeister. Was Meyer-Pielok freut: „Im Laufe der Gemeinschaftsarbeit sind zahlreiche fantasievolle Ideen entstanden, die die Kinder verwirklicht haben“, sagt sie.

Über einen Computer mit Lob gefüttert

Der Lobomat wird über einen Computer mit Lob gefüttert; die Gäste der Jubiläumsfeier erhalten dann per Knopfdruck ein ausgedrucktes Lob. Sätze wie „Du bist ein Schatz“ oder „Wenn es Dich nicht gebe, müsste man dich erfinden“ von Sina, ein Lob wie „Deine Schuhe sehen gut aus“ von Linus“ und Sprüche wie „Du bist schön wie Du bist“ von Jana oder „Du bist gut gekleidet“ von Amelie wurden gesammelt. Und das Tolle: Der Lobomat ist mobil; er könne überall dort hingefahren werden, wo ein Lob dringend notwendig sei, um traurige Menschen aufzumuntern, erzählen Theo und Dilara. „Der Lobomat sieht aus wie ein Leuchtturm“, beschreibt Maddox den fast zwei Meter hohen Holzkasten.

Die Begeisterung und der Eifer für das Projekt ist bei den 24 Jungen und Mädchen groß. So groß, dass die Arbeit an dem Lobomat für den zehnjährigen André sogar die besten zwei Tage der Schulzeit gewesen sind. Auch Amelie ist voll des Lobes. „Ich habe viel gelernt“, sagt die Zehnjährige. Und Spaß habe es sowieso gemacht, sind sich Sina und Olivia einig.

Vermittelt und finanziert wird das Projekt von der Freiwilligen-Agentur. Ruth Weißenborn, Mitarbeiterin der Freiwilligen-Agentur, hatte den Kontakt zum Freizeitheim Linden hergestellt. Dort ist der Lobomat entstanden; erstmals aufgestellt wurde er auf der Jugendbuchwoche Hannover 2016 im Künstlerhaus.

Von Dirk Wirausky