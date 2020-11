Gehrden

Eigentlich sollte am Mittwochabend der Ausschuss für Verkehr, Gefahrenabwehr und Brandschutz zusammenkommen. Daraus wurde nichts. Er wurde abgesagt – mangels Themen und sehr zum Leidwesen der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

„Aus unserer Sicht hätte es durchaus einiges zu besprechen gegeben“, sagt der Fraktionsvorsitzende Heinz Strassmann. Beispielsweise hätten die Grünen gerne über den Wunsch des Ortsrates Lemmie und der Initiative Lemmie 2020 gesprochen, auf der Deisterstraße ein Tempolimit zu beantragen. „Wir wollen wissen, in welcher Form kann und wird die Verwaltung diesen Wunsch unterstützen?“, sagt Strassmann. In der Sitzung des Ortsrates wurde kürzlich eine Verbesserung der aktuellen Verkehrssituation auf der Ortsdurchfahrt gefordert. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe zu bilden. „Aber wie steht die Verwaltung dazu?“, will Strassmann wissen.

Der Wunsch nach Tempo 30

Zum Hintergrund: Der Ortsrat möchte, dass auf der Deisterstraße nur noch eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 gilt. Die Kommunalpolitiker wünschen sich darüber hinaus eine Neuregelung für den Radverkehr und einen Kreisel an der gefährlichen und unübersichtlichen Kreuzung von Deisterstraße, Alter Bahnhofstraße und Bröhnrehr. Letzterer soll in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern des Landes, der Region, der Stadt, des Ortsrates und der Initiative Lemmie 2020 erörtert werden. Zuständig für die Deisterstraße, der L 391, ist das Land Niedersachsen.

Die 2019 gegründeten Initiative Lemmie 2020 engagiert sich nämlich ebenfalls für das Projekt. Sie hat nun als Anwohner bei der Region Hannover den Antrag gestellt, die Geschwindigkeit auf der Deisterstraße zu reduzieren. In einem 20-seitigen Dossier wurden alle Fakten zusammengetragen. Das Ziel ist es, durch eine angepasste Verkehrsreglung auf der Durchgangsstraße, die Wennigsen und Barsinghausen mit der Bundesstraße 214 verbindet, die Lebensqualität wesentlich zu verbessern.

Unzufriedenheit mit der Franzburger Straße

Was die Grünen außerdem stört: Die Verkehrssituation an der Franzburger Straße sei nach wie vor unverändert schlecht. Es gebe Geschwindigkeitsübertretungen und auch das Halteverbot auf der Strecke von und zum Krankenhaus werde nach wie vor missachtet. „Uns würde daher schon interessieren, was die Verwaltung nun machen will“, sagt Strassmann.

Entsprechende Fragen hat er nun an die zuständige Fachbereichsleiterin Sandra Dreier geschickt. „Ich hoffe, sie werden schnell beantwortet“, sagt Strassmann.

Am 25. November sollte ursprünglich der Ausschuss für Finanzen und öffentliche Einrichtungen tagen. Auch das wird nicht geschehen. Die Sitzung ist abgesetzt worden.

Von Dirk Wirausky