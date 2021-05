Gehrden/Weetzen

Seit Monaten bemühen sich Politiker, Jugendliche, Bürger und Berufspendler um einen besseren und zuverlässigen Anschluss zwischen Gehrden und dem S-Bahnhof Weetzen. Die Forderung: Die Linie 500, die aktuell Gehrden mit Hannover direkt verbindet, soll bis Weetzen verlängert werden. Ein Wunsch, der aus finanziellen Gründen bislang stets abgelehnt worden ist. Nun hat sich der Verkehrsausschuss der Region für einen Kompromiss ausgesprochen. Den Grünen in Gehrden reicht das aber nicht.

Der Verkehrsausschuss hat beschlossen, einen Bedarfsverkehr auf der jetzigen Buslinie 522 zwischen Gehrden und Bahnhof Weetzen einzurichten. Auf diesen Kompromiss einigte sich die SPD/CDU-Koalition. „Wir haben den Wunsch aus Gehrden gehört“, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion Region Hannover, Bernward Schlossarek.

Gerade mit Blick auf den geplanten Krankenhausneubau in Gehrden bestehe erhöhter Handlungsbedarf. Das Angebot sei ein weiterer Baustein beim Ausbau der Bedarfsverkehre und richte sich insbesondere an die Mitarbeitenden des Klinikums Gehrden und an die Besucherinnen und Besucher, meint die Vorsitzende der SPD-Fraktion Region Hannover, Silke Gardlo. Mit diesem Angebot, das zu den Schichtzeiten des Robert-Koch-Klinikums eine Anbindung an die S-Bahn in Weetzen gewährleistet, sei eine gute Lösung gefunden worden.

Die Verwaltung wird jetzt beauftragt, einen Bedarfsverkehr auf der Streckenführung zwischen dem Krankenhaus und dem S-Bahnhof Weetzen einzurichten. Von 6.30 bis 22.30 Uhr steht dieser Service zur Verfügung. Ursprünglich war keine Verbindung vorgesehen.

Die Regionsverwaltung will dieses Angebot ein Jahr lang testen. In dieser Zeit soll sich zeigen, wie viele Fahrgäste das Angebot nutzen. „Es wäre gut, wenn das Angebot angenommen und so gezeigt wird, dass der Bedarf wirklich vorhanden ist. Dann haben sich die Verhandlungen gelohnt“, erklären Schlossarek und Gardlo.

Grüne wollen Verlegung der Endhaltestelle

Die Gehrdener Grünen teilen allerdings die Begeisterung für den Kompromiss nicht. „Offensichtlich ist allgemein in der Regionsversammlung immer noch nicht angekommen, dass die Gehrdeninnen und Gehrdener einen attraktiven Anschluss an die Schiene erhalten wollen, und zwar kontinuierlich, verlässlich und nicht nur zu den Schichtzeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums“, sagt der Vorsitzende der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Heinz Strassmann.

Mit dem Bedarfsbussystem werde eine komplizierte Verbindungsmöglichkeit zum S-Bahnhof installiert. Die Grünen fordern deshalb die Verlegung der Endhaltestelle vom Schwesternhaus zum Bahnhof in Weetzen. Das wäre die einfachere und bessere Lösung. „Wir werden uns deswegen weiter für eine Verlagerung der Endhaltestelle einsetzen“, betont Strassmann.

CDU-Kandidatin fordert attraktive Anbindung

Auch für Christine Karasch ist nach der Entscheidung im Verkehrsausschuss das Thema noch nicht beendet. Es sei lediglich ein Etappenziel erreicht worden, sagt die CDU-Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin. Karasch betont, dass eine bessere Anbindung der Kernstadt Gehrdens an das S-Bahnnetz erforderlich sei, – nicht nur für die Erschließung des Krankenhauses durch den Öffentlichen Personennahverkehr. Ein Umstieg auf den ÖPNV müsse attraktiver gemacht werden, um das zu erwartende hohe Verkehrsaufkommen rund um das Klinikum zu reduzieren. Das gelänge nur, wenn Mitarbeiter und Besucher das Krankenhaus unkompliziert und bedarfsgerecht mit dem Bus erreichen könnten.

Darüber hinaus macht Christine Karasch deutlich, dass die Verkehrsprobleme in Gehrden struktureller Art sind. „Es darf nicht sein, dass eine Stadt in der Region Hannover mit einem S-Bahnhof in unmittelbarer Nachbarschaft nicht systematisch an ihren S-Bahnhof angebunden ist“, sagt sie.

Kürzere Fahrzeiten und bessere Taktung gewünscht

In der Vergangenheit hatten zahlreiche Gehrdener eine attraktive Verbindung mit der Regiobus-Linie 500 an den S-Bahnhof in Weetzen gefordert. Sie versprechen sich davon kürzere Fahrtzeiten bis zum Hauptbahnhof Hannover, eine bessere Anbindung an den Bahnverkehr nach Springe und Hameln sowie eine regelmäßige Taktung mit Anschluss an die S-Bahnen, auch nachts und am Wochenende.

Die Region hatte diese Wünsche allerdings abgelehnt. Sie vertrat die Ansicht, dass Gehrden mit der Sprint-H-Linie 500 gut an die Landeshauptstadt angebunden ist. Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz hatte Mitte März in einer öffentlichen Ratsinformation den fehlenden Bedarf und eine zu geringe Nachfrage als Hauptargumente für die ablehnende Haltung genannt. Dies gehe laut Franz aus einer aktuellen Zählung von Fahrgästen auf der Strecke der Buslinie 522 hervor, die aktuell zwischen Gehrden und Weetzen verkehrt.

Von Dirk Wirausky