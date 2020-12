Gehrden

Am Mittwoch ist die Gehrdener Fußgängerzone fast wie leer gefegt – ganz anders als noch am Vortag. Bis zur letzten Minute hatten die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Viele Einzelhändler in Gehrden legten sogar Überstunden ein, um alle Möglichkeiten vor dem Beginn des neuen Lockdowns auszunutzen. „Wir haben uns, wie unsere Nachbarn auch, für eine Ausweitung unserer Öffnungszeiten entschieden“, sagt Kathy Schulz, Inhaberin vom Spielwarenhändler „Froschkönig – Eine märchenhafte Spielzeugwelt“, und öffnete so bis 20 statt regulär bis 18 Uhr.

„Drops ist gelutscht“

„Es war leider damit zu rechnen, dass es einen erneuten Lockdown geben wird“, sagt Schulz. Überall war am Montag und Dienstag, so auch im Froschkönig, das Kundenaufkommen sehr groß. Dennoch: „Der Drops ist gelutscht“, sagt die Inhaberin und meint damit das wichtige Weihnachtsgeschäft. „Diese zehn Tage fehlen jetzt, die bekommen wir auch nicht mehr rein.“ Der Plan sei jedoch, dass Kunden Waren bestellen und abholen können.

Auch Antje Tygör, Inhaberin von „Ammon – Schönes fürs Zuhause“, hatte die Öffnungszeiten ausgedehnt. Das gilt auch für den im gleichen Gebäude untergebrachten Shop „Second Chance“, der Bekleidung aus erster und zweiter Hand führt. „Wir haben die verlängerten Öffnungszeiten sofort publik gemacht durch Texte auf unseren Seiten bei Facebook und Instagram“, sagt Tygör. Damit habe sie viele Kunden erreicht, die vor allem bei den um 50 Prozent reduzierten Weihnachtsartikeln zugriffen. „Viele haben das Angebot ausgenutzt und sind recht spät ins Geschäft gekommen. Trotzdem ist das alles für uns sehr bitter“, sagt Tygör, die noch am Sonntag ihre beiden Aushilfen über die anstehende Mehrarbeit informierte. Warenlieferung wird es weiterhin geben, jedoch nur innerhalb von Gehrden.

Onlinebestellungen möglich

In der Buchhandlung Lesezeichen hat Ute Mönkediek die Öffnungszeiten schon im November, als es den Teil-Lockdown gab, auf 20 Uhr verlängert. „Das hat alles ein wenig entzerrt. Dennoch war es zu Beginn dieser Woche so wie am 22. und 23. Dezember“, sagt die Chefin. Denn traditionell seien Bücher die typischen Weihnachtsgeschenke, die kurz vor dem Fest gekauft werden. „Und weil wir am Montag und Dienstag zum letzten Mal geöffnet haben, war nun bei uns so viel los wie sonst nur kurz vor Weihnachten – wir konnten kaum noch ans Telefon gehen“, sagt Mönkediek. Last minute geht jedoch weiterhin: Bücher können vorbestellt und abgeholt werden. „Wir dürfen mit dem nötigen Abstand Bücher an der Tür herausgeben.“

Nur teilweise vom Lockdown betroffen ist „Art of Photo“, das Geschäft für Fotografie und Mediengestaltung am Steinweg. Einige Dienstleistungen könne Inhaberin Agnieszka Dörrie weiterhin anbieten. „Denn wir gelten als Handwerk. Daher dürfen wir weiter arbeiten“, sagt Dörrie. Beispielsweise dürfe sie Druckaufträge verkaufen und an der Tür übergeben. Es ist auch möglich, dass Menschen mit Wunsch nach Passbildern zu ihr ins Geschäft kommen. „Aber nur nach Termin und mit einer begrenzten Anzahl an Personen“, sagt Dörrie.

Weniger Laufkundschaft

Während des Teil-Lockdowns im November galten die Sonderregeln für das Handwerk bereits. „Viele Leute wussten das aber nicht. Außerdem hatte mir damals merklich die Laufkundschaft gefehlt“, sagt die Inhaberin.

Vor dem Friseurladen am Steinweg warteten die Leute geduldig auf ihren Haarschnitt – der letzte für Wochen. „Ich habe Glück gehabt und noch einen Termin bekommen“, sagt ein junger Mann. Da nehme er es auch in Kauf, zu warten – trotz des abendlichen Nieselregens. Während drinnen die Mitarbeiter schneiden, frisieren, waschen, föhnen und anschließend alles desinfizieren – ohne Pause.

