Gehrden

Für das nächste ambitionierte Ziel des 1. Golfclubs Gehrden gibt es sogar bereits ein mögliches Grundstück: Im Gehrdener Stadtgebiet soll eine Indoor-Anlage mit zwei Eventhallen errichten werden. Ein möglicher Investor habe bereits Interesse signalisiert, berichtet der Vorstand jetzt nach seiner Jahresversammlung.

Neuer Golfplatz soll bei Egestorf entstehen

Auch an der Idee, einen eigenen Golfplatz anzulegen, will der Verein festhalten. „Die Pläne für die Grünanlage bei Egestorf verfolgen wir weiterhin. Die Indoor-Eventanlage mit Simulatoren und virtuellen Golfplätzen ist eine parallele Ergänzung, die sich möglicherweise schneller und günstiger umsetzen lässt“, sagt der neue Präsident Volker Tuchhardt.

Den bisherigen Beisitzer des Vorstands wählten die Mitglieder in der vergangenen Woche bei der wegen der Corona-Pandemie nun erst nachgeholten Mitgliederversammlung an die Spitze des Golfclubs. Vorgängerin Gaby Caspari verzichtete aus zeitlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur und rückt auf einen Beisitzerposten.

Berater sollen Indoor-Pläne prüfen

Einig sind sich die Vorstandsmitglieder über die strategische Ausrichtung der weiteren Arbeit. „Dem Ziel, einen Golfplatz in Gehrden oder angrenzenden Gemeinden zu bauen, der neben dem Golfspielen auch hohen Freizeit-und Unterhaltungswert für Familien bietet, ist nur ein weiterer Schwerpunkt hinzugefügt worden“, sagt Tuchhardt. Eine Projektgruppe aus Mitgliedern und externen Beratern würden nun prüfen, ob sich in Gehrden eine Indoor-Golfanlage mit Eventcharakter realisieren lasse.

Angedacht seien „zwei Hallen, in denen vor jeweils einem Abschlagpunkt virtuelle Golfplätze auf eine Leinwand projiziert werden“, so Tuchhardt. Golfern sollen dort auch attraktive Trainingsmöglichkeiten angeboten werden. Golftrainer und Golf-Physiotherapeuten könnten dort mithilfe von Radarsystemen und digital auf Monitoren übertragene Daten Tipps für eine bessere Haltung, Ausrichtung und Schlagtechnik geben, sagt der Präsident.

In einer Indoor-Anlage sollen Golfer von Abschlagspunkten auf virtuell projizierte Plätze abschlagen. Quelle: Inga Schauenberg (Archiv / Symbolbild)

„Einen Zeitplan zu nennen wäre zurzeit unseriös“

Der Indoor-Standort wäre laut Vorstand eine Möglichkeit, neue Mitglieder zu werben und an den Golfsport heranzuführen. Nicht zuletzt könnte die Anlage Unternehmen für Golf-Events zur Verfügung gestellt werden. „Einen Zeitplan zu nennen wäre zurzeit unseriös“, sagt Tuchhardt. Auch seien die Angebote für eine mögliche Fläche und das Interesse eines möglichen Investors „längst noch nicht in trockenen Tüchern“. Tuchhardt schätzt die möglichen Gesamtkosten für ein derartiges Projekt auf eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich.

Eigener Golfplatz bleibt das wichtigste Vereinsziel

Unabhängig davon plant der Golfclub aber auch weiterhin eine 18- oder Neun-Loch-Grünanlage zu errichten. Dafür gibt es laut Vorstand unverändert das Angebot eines Landwirts, eine rund 40 Hektar große Fläche mit Hofstelle in Egestorf zu erwerben. An diesem Millionen-Projekt mit möglichem Gästehaus und einem Betreiber sei der Club immer noch interessiert und suche Investoren, betont Tuchhardt. Immerhin sei der Verein vor fast zehn Jahren mit dem Ziel gegründet worden, einen Golfplatz in Gehrden oder der näheren Umgebung zu bauen. Inzwischen zählt der Club laut Vorstand rund 280 Mitglieder aus Gehrden, Wennigsen, Barsinghausen und der gesamten Region Hannover. Auch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie habe der Club für die Mitglieder Familienevents veranstaltet sowie Golfturniere auf den Plätzen am Steinhuder Meer und in Bad Münder, sagt Tuchhardt.

Im neu formierten Vorstand stehen ihm nun die Vizepräsidentin Katja Schirrling, Vizepräsident Klaus Dörffer, Vizepräsident Rudi Locher, Schriftführer Jens Röttger sowie die Beisitzer Regine Hahne, Gaby Caspari und Stefan Ochsenfahrt zur Seite.

Von Ingo Rodriguez