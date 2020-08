Zur Realisierung der Glasfaserversorgung wird Avacon Connect den Ausbau übernehmen, htp das Netz ab nächstem Jahr vermarkten und in der Folge auch betreiben. Zur Umsetzbarkeit solcher Projekte ist der betriebswirtschaftliche Faktor entscheidend. In jeder Ortschaft müssen 40 Prozent der Haushalte bereit sein, am Glasfaserausbau mitzuwirken – sonst bleibt die jeweilige Ortschaft ein weißer Fleck. In der Erstvermarktung werden die Glasfaserleitungen kostenlos bis zu den Gebäuden verlegt, Nachzügler müssten 2500 Euro zahlen. Wenn in der Kernstadt und den Ortsteilen die nötigen Zustimmungen vorhanden sind, würden auf Gehrdener Gebiet etwa 6800 Haushalte und fast 1000 Gewerbeimmobilien über stabile Internetzugänge mit Bandbreiten von 250 bis 1000 Megabit pro Sekunde verfügen. hg