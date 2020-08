Gehrden/Ditterke

In fünf Jahren soll das gesamte Stadtgebiet an das Glasfasernetz angeschlossen sein. Das zumindest ist das Ziel der Stadt Gehrden und ihrer Kooperationspartner HTP und Avacon. Eine entscheidende Voraussetzung: In jeder Ortschaft müssen 40 Prozent der Haushalte bereit sein, das schnelle Internet zu nutzen – sonst bleibt sie ein weißer Fleck.

In Ditterke kämpfen Ortsrat und Bürger seit Jahren um eine schnelle und stabile Internetverbindung – und haben nun ein Zeichen gesetzt. Ortsbürgermeister Ralf Wegmann und Jörg Beckmann von der Bürgerinitiative Glasfaser für Ditterke haben Bürgermeister Cord Mittendorf eine Liste übergeben, auf der 78 von insgesamt 105 Haushalten ihr Interesse bekundet haben, an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden.

„Das soll ein Signal sein“, sagt Beckmann – und die anderen Ortschaften motivieren, für das Projekt zu werben. Denn eines weiß Beckmann nur zu gut: Das Ergebnis ist kein Selbstläufer. „Wir mussten im Dorf eine Menge Aufklärungsarbeit leisten, um die Bewohner zum Mitmachen zu animieren.“

Unhaltbarer Zustand

Wegmann hatte auch eine Bitte an Bürgermeister Mittendorf: „Es sollte dort begonnen werden, wo die Not am größten ist und wo eine gute Breitbandstruktur fehlt.“ Die für das nächste Jahr geplante Sanierung der Bundesstraße 65 innerhalb von Ditterke sei eine gute Gelegenheit, in dem Gehrdener Ortsteil mit dem Glasfaserausbau zu beginnen.

Seit Jahren wird in Ditterke versucht, die Situation zu verbessern. Die Kooperation der Stadt mit den Netzbetreibern HTP und Avacon sei deshalb eine glückliche Fügung. „Aber es eilt wirklich“, betonte Wegmann. Immer wieder seien gerade in der Corona-Zeit die Verbindungen zusammengebrochen. „Das Gros der Haushalt muss mit zwei bis vier Megabit pro Sekunde auskommen“, berichtete Wegmann. Das sei ein unhaltbarer Zustand.

Mit hoher Geschwindigkeit im Internet surfen: Glasfaserkabel, wie hier von HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann gezeigt, sollen die Voraussetzung dafür schaffen. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Mittendorf und der zuständige Fachbereichsleiter Nurettin Demirel zeigten sich beeindruckt von dem Engagement der Ditterker und von der großen Resonanz. „Es ist ein tolles Signal, dass 70 Prozent der Haushalte bereit sind, sich einen Glasfaseranschluss legen zu lassen“, sagte Demirel. Für Mittendorf ist es darüber hinaus an der Zeit, die Infrastruktur zu verbessern. „Corona hat gezeigt, dass die aktuelle Breitbandversorgung nicht ausreicht“, sagte er. Viel früher hätte das Netz überarbeitet und ausgebaut werden müssen. „Nun sind hoffentlich alle wach geworfen und haben erkannt, dass die Digitalisierung voranschreitet“, sagte Mittendorf.

Bürgermeister sieht einmalige Chance

Mit HTP und Avacon habe die Stadt zudem zwei zuverlässige Partner gefunden, sagte der Bürgermeister. Und für ihn stehe völlig außer Frage, dass das Interesse an einem Glasfaseranschluss groß sein werde. Es sei eine einmalige Chance, die jeder Bürger nutzen müsse. Deshalb sei er überzeugt, dass diesen „Schritt in die Zukunft“ in allen Ortsteilen und in der Kernstadt mehr als die geforderten 40 Prozent der Haushalte mitgehen werden. Das hofft auch BI-Sprecher Beckmann. „Der Ball liegt jetzt auf dem Elfmeterpunkt, er muss nur noch verwandelt werden“, sagte er.

In den nächsten Monaten wollen hHTP und Avacon Connect als Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Ausbau sämtliche Adressen prüfen und die Planungen inklusive der zeitlichen Abläufe konkretisieren. Den Ausbau wird überwiegend die Avacon übernehmen, HTP wird das Netz vermarkten und betreiben.

Im Idealfall könnten etwa 6800 Haushalte und fast 1000 Gewerbeimmobilien in naher Zukunft über stabile und hochwertige Internetzugänge mit Bandbreiten von 250 bis 1000 Megabit pro Sekunde verfügen. Mit der Vermarktung wird HTP im nächsten Jahr beginnen. Für die Hausanschlüsse sind Arbeiten auf den Grundstücken notwendig, für die eine Einwilligung des Eigentümers vorliegen muss. In der Erstvermarktung werden die Glasfaserleitungen kostenlos bis zu den Gebäuden verlegt, Nachzügler müssten 2500 Euro zahlen.

Von Dirk Wirausky