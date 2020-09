Gehrden

„Wir stehen hier für unser Klima, der Wandel schreitet voran. Dieses wichtige Thema wird in der Corona-Zeit leider in den Hintergrund gedrängt“, rief Robert Schoevaart von Gehrden for Future (GFF) den Menschen zu. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ist wieder weltweit für den Umweltschutz gestreikt worden. In Gehrden kamen etwa 90 Klimaaktivisten zusammen – mit Maske und Abstand. Schoevaart hatte dazu aufgerufen.

„Auch wir in Gehrden wollten für den globalen Klimastreik auf die Straße gehen“, sagte Schoevaart. Eine große Demo durch die Stadt war allerdings nicht geplant gewesen. „Wir wollen hier eher gemeinsam unserer Sorge und unserem Interesse Ausdruck und einen neuen Impuls geben“, so der Veranstalter.

Anzeige

Zur Galerie Am weltweiten Klima-Aktionstag haben auch die Gehrdener für wirksamen Klimaschutz demonstriert.

Für jeden sei es doch eine Herzensangelegenheit dafür zu sorgen, dass auch in 30, 50 und 100 Jahren diese Welt noch lebensfähig sei. Bei dem Thema Klimaschutz gehe es nicht nur um Gletscher und Eisbären weit weg, betonte Schoevaart. Sondern um konkrete Lebensgrundlagen hier vor Ort.

Weitere NP+ Artikel

„Wir selbst sind die Verursacher für den Temperaturanstieg. Wenn wir so weiter machen wie bisher, landen wir in 80 Jahren – und das ist die Welt unserer Kinder – bei einer Erderwärmung zwischen 4,1 und 4,8 Grad“, sagte Schoevaart. Das sei wissenschaftlich bewiesen. Nur wenn die CO2-Emissionen drastisch reduziert würden, könne die Erwärmung auf 1,5 Grad beschränkt werden. Das sei das Ziel.

100 Sonnendächer-Programm

In Gehrden passiere durchaus schon einiges konkret für die Umsetzung der großen Ziele. Sehr erwähnenswert, so Schoevaart, sei das 100 Sonnendächer-Programm der Energiegenossenschaft Calenberger Land, der Ener:go, für das die Stadt Gehrden mit dem Klimaschutz-Leuchtturm-Preis ausgezeichnet wurde. „Es gibt Perspektiven, aber es ist ein langer Weg. Lasst uns den gemeinsam gehen, entwickeln und mitgestalten“, forderte Schoevaart die Menschen auf.

Auch Rednerin Nina Grote fand: „Wir müssen heute damit anfangen, damit unsere Kinder und Enkelkinder noch ein Morgen haben“, sagte die besorgte Mutter. Jeder könne im Kleinen anfangen, jeder könne etwas ändern, um den Klimawandel zu stoppen. „Wir können anstelle des Autos das Rad, den Bus oder die Bahn nehmen“, sagte Grote.

Jeder kann etwas fürs Klima tun

Auch Gehrdens Jugendbürgermeister Niclas Hischke betonte: Jeder einzelne sei ein wichtiger Bestandteil und trage auf seine Weise zum Klimaschutz bei. Niemand erwarte, dass man von heute auf morgen den kompletten Haushalt auf klimafreundlich umstelle. Aber man könnte zumindest bei neuen Anschaffungen auf klimafreundliche Produkte achten.

Der ehemalige Pastor Dirk Steffens und seine Frau Helga haben zusammen mit Hella Diekmann und Gerlinde Büttner Schriften gesammelt, die Hoffnungsbilder, Träume und Visionen von einer besseren Welt enthalten, und stellten diese vor.

Kritik am Rat der Stadt

Teilnehmerin Katja Blume wünscht sich einen schnelleren Kohleausstieg. „Das Problem kann nicht nur auf die Konsumenten abgeschoben werden“, sagte sie. Ihre Vision sei eine weltweite Klimaschutzpolitik.

Peter Urban kritisierte die Klimapolitik des Stadtrates. Es werde geredet, aber nicht gehandelt. „Der Stadtrat will jetzt kostenneutral bleiben. Dadurch wird es für unsere Kinder und Enkel extrem teuer“, meinte der Lemmier.

Volker Grimsehl hatte von der Demonstration mehr erwartet. „Aber es ist ein guter Anfang und wird sicher fortgesetzt“, sagt der 76-Jährige. Ein positives Fazit zog hinterher nicht nur Organisator Schoevaart. Zufrieden war auch die Polizei. Alle hätten sich an die Vorschriften wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie an die Abstandsregeln gehalten.

Die nächsten Aktionen

Wer sich über weitere Aktionen informieren will, kann eine E-Mail an gehrdenforfuture@gmx.de schreiben. Das Jugendparlament lädt darüber hinaus am Sonnabend, 10. Oktober, von 11 und 14 Uhr zu der Aktion „ Gehrden grüner machen“ am Jugendpavillon an der Lange-Feldstraße ein.

Von Heidi Rabenhorst