Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die abgehenden Viertklässler der beiden Gehrdener Grundschulen ihre Schulranzen an die Gehrdener Tafel spenden. Die Aktion läuft unter Federführung des Fördervereins der Grundschule Am Castrum. In diesem Jahr konnte Tafelsprecherin Elisabeth Bekiersch 28 Ranzen in Empfang nehmen. Nicht alle davon waren mit Inhalt bestückt. Als die für ihr soziales Engagement bekannte Judosportlerin Anna Monta Olek (17) davon hörte, rief sie zur Sammelaktion auf: „Es müssen noch etliche Schulranzen gepackt werden und es fehlt noch so viel. Unter anderem Tuschkästen, Buntstifte, Bleistifte, Schreibhefte, Bleianspitzer und vieles mehr“, sagt sie.

1800 Euro für die Tafel

Bei der Vorstellung des Projektes fehlte die Ronnenberger Sportlerin des Jahres 2019 allerdings. Die Weetzerin befindet sich in einem Judo-Trainingslager und musste sich von ihrer Mutter Petra Olek und Sascha Gualtieri vertreten lassen, die Anna Montas Projekt begleitet haben.

Die 17-Jährige unterstützt seit vielen Jahren soziale Projekte. Unter anderem die Gehrdener Tafel, die auch für Ronnenberg zuständig sind. Vor zwei Jahren sammelte sie unter dem Projekt „Engel verleihen Flügel“ fast 1800 Euro für die Gehrdener Tafel. „Gerade erst haben wir die letzten Euro ausgegeben. Wir konnten mit den rund 100 Kindern, die wir bei der Gehrdener Tafel betreuen, einfach mal Dinge machen, die sonst nicht im Budget liegen“, berichtet Tafelsprecherin Bekiersch.

17-Jährige fordert Jugendliche zum Engagement auf

Ins Leben gerufen hat das niedersächsische Judo-Talent das Projekt im Jahr 2018. Damit möchte sie vor allem Kinder und Jugendliche motivieren, sich sozial zu engagieren. Gelungen ist ihr das im vergangenen Jahr an den Grundschulen in Benthe und Empelde, deren Kinder verschiedene Hilfsaktionen unterstützten. „Nun möchte sich Anna nochmals an die Gehrdener und Ronnenberger wenden, um die Tafel zu unterstützen“, betont Petra Olek.

Ihre Tochter setze sich schon seit zehn Jahren für die Chancengleichheit von Kindern ein. Dazu gehöre eben auch, dass alle Erstklässler mit einem gut bestückten Schulranzen ihren ersten Schultag antreten können. „Niemand soll sich benachteiligt fühlen“, erklärt Petra Olek die Motivation.

Ranzen gehen nach Gehrden und Ronnenberg

Bei Elisabeth Bekiersch stieß Anna Montas Idee auf offene Ohren. „Es wäre toll, wenn wir für die gespendeten Ranzen noch etwas Zubehör bekämen“, so die Leiterin der Gehrdener Tafel. Für den Bereich Gehrden und Ronnenberg verteilt sie 18 bis 20 Schulranzen. „Der Rest geht an die Tafel in Barsinghausen, dort gibt es nämlich keine derartige Schulranzen-Spendenaktion“, erklärt sie.

Eine erste Spende konnte Bekiersch übrigens schon entgegennehmen. Gualtieris Tochter Katja hat eine Packung Buntstifte mitgebracht. „Ich habe sie doppelt und möchte damit einem anderen Kind eine Freude bereiten“, sagt die Siebenjährige.

Lesen Sie auch: Gehrden: Bürger spenden rund 1783 Euro für die Tafel

Geld- oder Sachspenden können donnerstags zwischen 9.30 und 17 Uhr direkt im Tafelladen am Kantplatz 6, in Gehrden abgegeben werden. Nähere Informationen gibt es telefonisch bei Elisabeth Bekiersch unter (0 171) 8 88 94 08.

Von Heidi Rabenhorst