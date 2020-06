Gehrden

Bei der Schützengesellschaft Ottomar von Reden rollt der Schießbetrieb langsam wieder an. Schützenchef Heinrich Warmbold freut sich, dass ein Stück Normalität in den Alltag eingekehrt ist. „Es war eine lange Zeit“, sagt er. Während seiner 60-jährigen Mitgliedschaft im Schützenverein habe er eine so lange Zwangspause noch nicht erlebt.

Eine neue Erfahrung ist diese Situation auch für den amtierenden Schützenkönig. Peter Umfeld bleibt in Amt und Würden, bis wieder offiziell auf die Königsscheibe geschossen werden darf. „In diesem Jahr wird das nichts mehr, alle Veranstaltungen sind ja abgesagt worden“, sagt Imfeld.

Gehrdener Schießstände sind mit Plastiktrennwänden abgeteilt

Die Lockerungen der kürzlich veröffentlichten Verordnung geben die Möglichkeit, nach der Freigabe des Freiluftsports wie Bogenschießen auch das Training auf Schießsportstätten zu gestatten. Es gelten die Abstands- und Hygieneregelungen des Landes Niedersachsen. „Es dürfen sich maximal drei Leute auf der Schließanlage aufhalten“, berichtet Imfeld. Die einzelnen Schießstände sind mit Plastiktrennwänden abgeteilt. Auch Desinfektionsmittel stehen überall bereit. „Wir halten uns natürlich an die gesetzlichen Vorgaben, denn wir wollen ja nichts riskieren“, sagt Imfeld.

Soziale Kontakte haben gefehlt

Zu den ersten Schützen zählt auch Heike Peter. „Ich freue mich total, wieder mal hier im Schützenhaus zu sein“, betont die Gehrdenerin. Es sei auch schön, den einen oder anderen Schützenbruder zu treffen. „Die sozialen Kontakte haben mir gefehlt“, fügt sie hinzu.

Inzwischen ist zur Dienstagsrunde im kleinen Kreis auch Olaf Nitsch hinzugekommen. Der Dirigent der Schützenkapelle überbringt die frohe Botschaft, dass die Musikkapelle sich noch in dieser Woche zur ersten Probe nach der Corona-Zwangspause treffen will. Im Freien seien Proben für Musiktreibende wieder erlaubt. „Darauf haben wir sehnsüchtig gewartet“, sagt der musikalische Leiter, der alle Auftritte der Schützenkapelle absagen musste. Noch hofft er, dass das traditionelle Adventskonzert stattfinden könne. „Eigentlich hätten wir dafür schon längst mit den Proben begonnen“, sagt Nitsch. Aber das sei schon noch zu schaffen. Nur solle sich niemand wundern, wenn bei der Probe donnerstags nun immer Weihnachtslieder im Park zu hören sein werden.

Die Schützen treffen sich dienstags ab 19 Uhr im Schützenhaus an der Franzburger Straße. Die Probe der Musikkapelle findet donnerstags ab 19.30 Uhr statt. Derzeit wird im Ottomar-von-Reden-Park musiziert.

Von Heidi Rabenhorst