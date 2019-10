Landwirte: Kein Nitratproblem im Calenberger Land

Everloh/Lenthe

Das Problem Nitratbelastung treibt derzeit die Landwirte um. Weil die Belastung im Grundwasser in Deutschland zu hoch ist, hat die EU Strafzahlungen angedroht. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Innerhalb von zwei Monaten soll Berlin nun endlich wirksame Maßnahmen ergreifen. Agrar- und Umweltministerium sind dabei, die sogenannte Düngeverordnung so zu verschärfen, dass Brüssel zufrieden ist.

Die Folge spüren auch Hanns Christian Seeßelberg-Buresch und Jakob von Richthofen. Beide bewirtschaften etwa 300 Hektar, bauen dort unter anderem Raps, Getreide, Mais und Zuckerrüben an. Beide kritisieren die Daten. Zwar zählt auch das Calenberger Land zum sogenannten roten Gebiet, doch die ausgewerteten Zahlen der relevanten Brunnen in Landringhausen, Groß Munzel, Eckerde, Northen und Ronnenberg zeigen etwas vollkommen anderes. „Die Werte liegen weit unter einem Milligramm pro Liter Grundwasser und damit mehr als deutlich unter dem Grenzwert“, sagt Jakob von Richthofen. „Wir werden ohne Not eingeschränkt“, schimpft der Lenther. Es gebe kein Nitratproblem.

Eine Messstation zwischen Benthe und Ronnenberg. Die Belastung des Grundwassers beträgt dort 0,2 Milligramm pro Liter; erlaubt sind 50 Milligramm. Quelle: Dirk Wirausky

Das sehen die zuständigen Behörden allerdings anders: Die Landwirte dürfen nur noch 20 Prozent unter dem Sollwert düngen. „Das führt zu einer Unterernährung der Pflanzen“, sagt Seeßelberg-Buresch. Mit für ihn verheerenden Folgen, sagt der Landwirt vom Erichshof: „Ich werde gezwungen, nicht mehr vermarktbare Ware zu produzieren.“ Ein Beispiel: Statt Brotgetreide könne er nur noch Futtergetreide anbieten. „Das ist für uns eine katastrophale Entwicklung“, sagt er. Seeßelberg-Buresch möchte nicht falsch verstanden werden. „Wir nehmen das Thema sehr ernst, aber im Calenberger Land haben wir dieses Problem nicht“, sagt er zur Einstufung des Bereichs.

Sorgenvoller Blick in die Zukunft

Es ist eine Verordnung, die den Landwirten zu schaffen macht. „Wir blicken aus unternehmerischer Sicht mit großer Sorge in die Zukunft“, sagt Seeßelberg-Buresch. Und von Richthofen fügt an: „Es gibt zu viele Stellen, die versuchen, Einfluss auf die Landwirtschaft zu nehmen.“ Ständig müssten sich die Landwirte auf Veränderung einstellen. „Wir haben keine Planungssicherheit mehr“, meint von Richthofen.

Mit dem politisch gewollten Ausbau des Bioanbaus kann von Richthofen nicht viel anfangen. „Dafür gibt es überhaupt keine ausreichende Nachfrage“, kritisiert der Lenther. Vielmehr gerieten die bestehenden Biobetriebe in wirtschaftliche Bedrängnis. Für von Richthofen ist das ideologischer Aktionismus.

Dabei sind die beiden Gehrdener Landwirte sehr wohl bereit, Dinge zu verändern. Doch einfach ist das nicht. „Jede Investition muss gut überlegt sein“, sagt Seeßelberg-Buresch. Er hat sich beispielsweise vor zwei Jahren von der Direktvermarktung verabschiedet. Er baut nun verstärkt Kartoffeln und seit Kurzem auch Zwiebeln an – in der Hoffnung, dass sich das rentiert. „Wir sind stets auf der Suche nach Alternativen“, meint von Richthofen.

Technischen Fortschritt fördern

Sowohl Seeßelberg-Buresch als auch Richthofen vertrauen auf den technischen Fortschritt. „Wir müssen die Technologie fördern, um die Produktion besser zu steuern“, sagt von Richthofen. Die Abläufe in der Landwirtschaft müssten optimiert und umweltschonender werden. Denn eines stellt er klar: „Wir wollen doch nicht unseren eigenen Flächen schaden.“ Das unterstreicht Seeßelberg-Buresch: „Wir denken in Generationen und wirtschaften nachhaltig.“ Kein Landwirt wolle und werde etwas vernichten, was ihm irgendwann schade. Ein Vorwurf wie jüngst bei einer Veranstaltung in Gehrden zum Thema Moderne Landwirtschaft, dass die Bauern zu einer schleichende Vergiftung der Böden beitrügen, ärgert von Richthofen maßlos. „Das ist keine Diskussionsgrundlage“, sagt er.

Trotz aller Unsicherheit und Wut – Seeßelberg-Buresch und von Richthofen sind gern Landwirte. „Wir stellen uns auch neuen Herausforderungen und machen uns Gedanken, aber wir werden zunehmend vom Markt abgeschnitten“, merkt Seeßelburg-Buresch an. Und was ihn besonders ärgert: „Wir können unser Fachwissen gar nicht mehr auf die Felder bringen; das ist politisch offenbar nicht gewollt.“

Grüne Kreuze gegen das Höfesterben Als stummen Protest gegen das Höfesterben und die wachsende Zahl von Vorschriften aus der Bundes- und Landespolitik haben die Landwirte in einer bundesweiten Aktion grüne Kreuze aufgestellt; auch auf der Rasenfläche am Kreisel an der K 231 steht eins. Anlass ist das neue Agrarpaket, mit dem das Bundesumweltministerium sowie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter anderem den Einsatz von Düngemitteln und Insektiziden reglementieren wollen. Die zunehmende Flut an Regelungen bedrohe die landwirtschaftlichen Familienbetriebe massiv, sagt Jakob von Richthofen. Anfang September hat das Land Niedersachsen zudem eine neue Düngeverordnung vorgestellt, nach der die Landwirte den Dünger schneller in den Boden einarbeiten müssen. Diese Regeln gelten künftig in weiten Teilen Niedersachsens, in denen die Belastung des Wassers mit Nitrat und Phosphat zu hoch ist. dw

