Die Gehrdener Gastronomen müssen wegen der Folgen der Corona-Krise weiterhin finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Vielfach bleiben die Gäste immer noch weg, obwohl jede Woche neue Lockerungen auch für diesen Bereich verkündet werden. „Viele sind einfach noch etwas ängstlich und wollen sich keinem Risiko aussetzen“, bringt es Marco Del Corre auf den Punkt.

Der Chef des italienischen Restaurants La Piazetta möchte sich aber dennoch nicht beklagen und hofft auf bessere Zeiten. Natürlich könnte der Zulauf größer sein, sagt er. Froh sei er jedoch über das gute Wetter. „Wer kommt, möchte lieber auf der Terrasse Platz nehmen“, erzählt er. Die Corona-Krise habe ihm finanzielle Einbußen von mehr als 50 Prozent beschert. „Auch jetzt muss ich noch mit weniger Einnahmen auskommen. Unter anderem haben wir unsere Öffnungszeiten um eine Stunde verkürzt“, berichtet Del Corre. Der Außer-Haus-Verkauf während der Schließung sei ganz gut gelaufen. Geholfen habe ihm auch, dass Gästen Gutscheine erworben haben, als das Restaurant geschlossen war.

Marco Del Corre (links) und sein Mitarbeiter Davide Setoca schauen optimistisch in die Zukunft. Quelle: Heidi Rabenhorst

Oktay Yeniyayla vom Café am Markt sieht einen kleinen Hoffnungsschimmer. Zum ersten Mal seit Wochen kann er am Sonnabendmittag eine kleine Gesellschaft bewirten. Swantje Körber und Marvin Schindler feiern im Familienkreis die Taufe ihres acht Monate alten Kindes. „Der Termin wäre eigentlich schon im April gewesen“, erzählt die Mutter. Sie freue sich sehr, dass es im Café am Markt geklappt habe.

Yeniyayla musste während der Schließzeit Kurzarbeit für seine zehn Mitarbeiter anmelden. Besonders dankbar sei er gewesen, dass es mit der staatlichen Soforthilfe reibungslos geklappt habe. Nun gehe es langsam wieder los. Allerdings stelle er bei den Gästen noch eine gewisse Ängstlichkeit fest. Zu schaffen mache ihm außerdem die Sanierung des Marktplatzes. Auch wenn er dafür vollstes Verständnis habe, warte er doch sehnsüchtig auf das Ende des Bauvorhabens. „Vor allem die älteren Bürger mit dem Rollator haben es schwer, zu uns zu kommen“, fügt der Geschäftsmann hinzu. Außerdem hofft er, dass das Anbieten der Speisen in Büfettform bald wieder erlaubt sei. „Viele Gäste fragen danach“, erzählt er.

Optimistisch in die Zukunft blickt auch Giuseppe Canal. Der Chef vom Eiscafé Dolce Vita konnte seine fünf Mitarbeiter nach kurzzeitiger Kündigung wieder einstellen. Weil die Gäste den Innenraum eher noch meiden, sei er froh, dass er den Hinterhof für die Außenbewirtung nutzen darf. „Wegen der Umgestaltung des Marktplatzes können wir vor der Eisdiele keine Tische aufstellen“, erläutert der Gastronom. Seitens der Stadt sei ihm jedoch mitgeteilt worden, dass er schon am nächsten Wochenende den vorderen Bereich wieder nutzen könne.

Giuseppe Canal (von rechts) freut sich mit seinen Mitarbeiterinnen Nejala Donma und Samantha Milecz über die Gäste in seinem Eiscafé. Quelle: Heidi Rabenhorst

Frustrierter klingt Carsten Euchner. Der Betreiber der Vereinsgaststätte des SV Gehrden musste hohe Einbußen in Kauf nehmen. „Wir hatten viele Wochen fast einen Totalausfall. Der Außer-Haus-Verkauf lag nur bei 10 Prozent“, so Euchner. Er freue sich besonders darauf, dass sich bald wieder Leute aus mehreren Haushalten an einem Tisch in seinem Lokal treffen können – selbstverständlich nach den gesetzlichen Vorgaben. Und er kann sich zu Recht freuen: Denn das Land Niedersachsen lockert ab Montag, 22. Juni, ein weiteres Mal die Corona-Regeln. Unter anderem werden die Kontaktbeschränkungen entschärft: Dann dürfen sich bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten treffen – ob zur Skatrunde oder zum Stammtisch.

Gaststättenbetreiber Carsten Euchner (von rechts) hofft mit seinen Angestellten Luca und Heidi Loske auf bessere Zeiten. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst