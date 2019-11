„Nun geht nicht mehr so viel daneben“

Gehrden

„Guck, mal da drin schwimmt ja eine Fliege“, ruft ein Junge, als er das neue Kinder-Pissoir zum ersten Mal sieht. „Ach, Quatsch das ist ein Aufkleber, damit wir besser zielen“, antwortet sein Freund. Mit lautem Juhu nehmen die 30 Jungen des Margarethenkindergartens das neue „Pinkelbecken“, wie sie es nennen, in Beschlag.

"Guck mal, da schwimmt eine Fliege". Quelle: Heidi Rabenhorst

„Man muss nicht mehr die ganze Hose runterziehen und außerdem geht nicht so viel daneben“, meint ein anderer Junge.

In Zeiten der Gleichberechtigung sei es unerlässlich auch im Kindergarten auf die Bedürfnisse der Jungen einzugehen. „Alle finden das kindgerechte Pissoir toll, weil es hygienischer ist und auch viel einfacher ist, sein kleines Geschäft zu erledigen“, sagt Kita-Leiterin Sybille Rohrlapper. In Deutschland bestehe diesbezüglich dringender Nachholbedarf.

Mit Idee aus Japan zurückgekommen

„In Tokio findet man auf jedem Spielplatz ein Toilettenhäuschen, und selbstverständlich gibt es da auch ein Kinder-Pissoir“, fügt sie hinzu. Als sie von ihrer Reise aus Japan zurückgekehrt sei, habe sie Mandy Hermann davon erzählt, deren Kind den Margarethenkindergarten besucht und zudem bei der Gehrdener Firma Germerott beschäftigt ist.

„Ich sitze ja sozusagen an der Quelle, habe das Thema in der Firma aufgegriffen und bin auch gleich auf offene Ohren gestoßen. Frank Fenselau war sofort bereit, unbürokratisch zu helfen“, berichtet Hermann. Für ihn als ortsansässigen Unternehmer sei es eine soziale Verpflichtung, auf kurzen Wegen zu helfen. „Gerade in Zeiten, da jeder Euro dringend benötigt wird", ergänzt Frank Fenselau. Und auch die Zusammenarbeit mit der Firma Warmbold habe bestens funktioniert. „Es ist doch selbstverständlich, dass wir in so einem Fall gemeinsam helfen“, berichtet Jan Warmbold. Die Kosten inklusive Einbau belaufen sich auf rund 2500 Euro.

Mehr lesen Sie:

Von Heidi Rabenhorst