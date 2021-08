Gehrden

Der 18-jährige Lennard Lukaszewicz ist über den Vandalismus-Vorfall und die blinde Zerstörungswut immer noch sichtlich erschüttert. Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend eine von mehreren Jugendlichen aus Gehrden liebevoll renovierte Kleingartenlaube an der Levester Straße verwüstet und nahezu alles zerstört, was auf dem Parzellengrundstück zu finden war.

Der angehende Abiturient des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) wirft noch einmal einen Blick auf die ausnahmslos zerstörten Einrichtungsgegenstände, Gartenmöbel und Geräte. Die demolierten Überbleibsel aus der Laube hat der junge Mann inzwischen gemeinsam mit seiner Mutter, Großmutter, Bruder Elias und dem 17-jährigen Freund Piet Severin an einer Stelle im Garten aufgetürmt. „Davon ist nicht mehr viel zu gebrauchen“, sagt Lukaszewicz und schüttelt den Kopf.

Täter wollten Rasenmäher anzünden

„Die haben sogar mit einem Messer den Boden des Trampolins aufgeschlitzt“, sagt der 18-jährige fassungslos. Dann zeigt er auf einen aufgestemmten Gasgrill und das zersprungene Glas eines freistehenden Fensterelements. „Das wollte ich eigentlich in den nächsten Tagen einbauen“, sagt er.

Die Täter haben auch das durchsichtige Plattendach zerstört und die Querbalken aus der Betonverankerung gerissen. Nahezu alle Plastikstühle sind zerbrochen, eine Motorsense wurde auseinandergerissen. „Aus dem demolierten Rasenmäher haben sie das Benzin ausgeschüttet und versucht, das Gerät damit anzuzünden“, sagt Lukaszewicz. Teile des Mähers seien dabei geschmolzen.

Großmutter Edeltraut (links) und Mutter Corinna (Zweite von rechts) helfen Lennard Lukaszewicz(18) und seinem Bruder Elias (12) beim Reparieren der Gartenlaube. Quelle: Ingo Rodriguez

Erst in diesem Sommer renoviert

Gerade einmal drei Monate ist es her, dass der angehende Abiturient gemeinsam mit mehreren MCG-Schülern und weiteren Jugendlichen aus Gehrden damit begonnen hat, die alte Gartenlaube mühevoll herzurichten. „In Gehrden gibt es nicht viele Möglichkeiten, sich zu treffen, ohne Anwohner zu belästigen, deshalb haben wir uns nach einem Kleingarten umgesehen“, erzählt der 18-Jährige.

Über die Mutter eines Freundes wurde die Gruppe von 16- bis 18-Jährigen fündig. „Sie arbeitet bei der Stadtverwaltung“, erzählt Lukaszewicz. Kurze später waren die Jugendlichen Untermieter auf einem städtischen Grundstück an der Levester Straße. Dort gehört der Stadt das Gelände einer früheren Gartenkolonie. „Die Kolonie ist stillgelegt. Es gibt kein Strom oder Wasser, aber zwei bis drei verblieben Parzellen mit alten Lauben“, sagt Lukaszewicz. Eine der Flächen haben die Jugendlichen als Untermieter übernommen und zu einem Treffpunkt umgestaltet.

Die Täter haben nahezu alles zerstört. Quelle: Ingo Rodriguez

„Am Anfang war es ein Dschungel, aber wir haben daraus ein kleines Paradies gemacht“, erzählt Lennard. Die jungen Männer befreiten die Hütte von Sperrmüll, rodeten das Gelände, reparierten das Dach der Laube. „Dann haben wir uns über Ebay günstige oder kostenlose Gartengeräte und Möbel besorgt“, sagt Lukaszewicz. Die Schüler konnten ihren Kleingarten so mit Gasgrill, Trampolin, Stühlen und einem alten Rasenmäher ausstatten. „Wir haben auch eine Feuerstelle gebaut“, erzählt der 18-Jährige.

Keine Versicherung für zerstörte Gegenstände

Jetzt ist aber erst einmal Reparieren angesagt. Den Vandalismus-Vorfall haben die Schüler bei der Polizei gemeldet. Es wird gegen unbekannte Täter ermittelt. Versichert waren die demolierten Gegenstände sowie die Gartenlaube nicht. „Die Polizei hat uns geraten, eine Liste mit allen Schäden zu machen, falls ein Täter ermittelt wird und Schadenersatz geltend gemacht werden kann“, sagt der 18-Jährige. Beim Instandsetzen helfen auch Oma und Mutter mit. „Mir tut es so leid um die viele Zeit und Mühe, die die Jungs aufgebracht haben, um alles schön zu machen“, sagt die Großmutter.

Elias (12) zeigt traurig auf den zerschnittenen Trampolinboden. Quelle: Ingo Rodriguez

Was besonders erschreckend ist: Die Täter haben nur etwa eine Stunde benötigt, um die gesamte Parzelle zu verwüsten. „Wir waren nur kurz weg und wollten uns abends noch einmal im Kleingarten zum Grillen treffen“, sagt Lukaszewicz. Er glaubt nicht, dass es um eine persönliche Angelegenheit geht. „Wir liegen mit niemandem im Streit. Außerdem wurde kürzlich auch schon eine benachbarte Laube verwüstet“, sagt der 18-Jährige. Aufgeben wollen die Jugendlichen nicht. „Wir bauen das wieder auf“, sagt Lukaszewicz und hofft auf Hilfsbereitschaft: „Wir können jetzt wieder aussortierte Gartenmöbel und alte Geräte gut gebrauchen.“ Spender können per E-Mail an lennard.lukaszewicz@icloud.com Kontakt aufnehmen.

Von Ingo Rodriguez