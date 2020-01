Fußballschule von Real Madrid kommt nach Gehrden

Gehrden

Einmal im berühmten Estadio Santiago Bernabéu in Madrid spielen –davon träumen viele fußballbegeisterte Kinder. Für ein Talent wird sich dieser Traum erfüllen, wenn die Fußballschule des spanischen Spitzenvereins Real Madrid im Sommer zu Gast auf der Bezirkssportanlage in Gehrden ist.

In Zusammenarbeit mit dem SV Gehrden, der in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert, bieten die Madrilenen vom 17. bis 21. August ein fünftägiges Fußballcamp für sieben- bis 16-jährige Mädchen und Jungen an. Die Teilnahme kostet 239 Euro, Anmeldeschluss ist am 3. August. Die insgesamt zehn Trainingseinheiten, so wirbt der Veranstalter, basierten auf der Philosophie von La Cantera – der legendären Jugendakademie von Real Madrid. Professionell geschulte Trainerteams sollen die Teilnehmer mit modernsten Trainingsmethoden und -technologien sportlich wie menschlich weiterentwickeln.

Soziale Werte sollen transportiert werden

Denn: Die Fußballschule der „Königlichen“, wie die Madrilenen genannt werden, ist Teil der Fundación Real Madrid, der Stiftung des Vereins. Und dieser, so heißt es, sei es ein besonderes Anliegen, nicht nur sportliche, sondern auch soziale Werte wie Respekt, Fairplay und Disziplin zu vermitteln sowie Führungsqualitäten und Siegermentalität zu verbessern.

Deshalb reist am Ende auch nicht das fußballerisch talentierteste Kind aus Gehrden zusammen mit einer Begleitperson und auf Einladung des spanischen Klubs nach Madrid, um dort unter anderem im Estadio Santiago Bernabéu zu kicken – sondern jenes Kind, das am Ende in der Kombination aus sportlichem Talent und Sozialverhalten die beste Bewertung der Coaches erhält.

Anmeldung nur online möglich

Die Anmeldung für das Fußballcamp ist ausschließlich über die Homepage der Fußballschule von Real Madrid möglich. Rückfragen zur Veranstaltung beantwortet Stephan Fromm, Jugendleiter beim SV Gehrden, per E-Mail an stephan.fromm@svgehrden.de.

Von Tobias Welz