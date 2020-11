Gehrden

Am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) sind gerade erst die jahrelangen Bauarbeiten für die Erneuerung und Sanierung der gesamten Schule abgeschlossen worden. Und trotzdem regt sich wegen noch nicht erledigter Restarbeiten bei der Schulleitung und den Lehrern Unmut. Darauf haben der MCG-Leiter Christian Schmidt und Pädagoge Oliver Rosenkranz in der Sitzung des städtischen Bildungsausschusses hingewiesen.

Beide halten es für gefährlich, dass ein Weg rund um den neu errichteten Mittelbau-West bislang noch unbeleuchtet ist. Außerdem befürchten die Lehrer Folgeschäden am neuen Fußboden in der Schule, weil die gleiche Strecke auch noch nicht gepflastert ist. Sie sorgten sich, dass die Schüler von dort Split und Schotter mit in das Gebäude bringen und den nagelneuen Belag zerkratzen. Das Problem: Zumindest für die Pflasterung steht derzeit kein Geld zur Verfügung.

Im neuen Linoleumbelag sind schon Kratzer

Schulleiter Schmidt sprach der Stadt zu Beginn der Sitzung zwar noch einmal seinen Dank für die langjährige Sanierung des MCG aus. Für die noch bestehenden Probleme müsse jedoch umgehend eine Lösung gefunden werden. Kollege Rosenkranz bestätigte dies als hinzuberufenes Ausschussmitglied: „Es sind jetzt schon Kratzer im Linoleum. Das ist eine Katastrophe.“ Mit ihrer Kritik kamen die beiden Pädagogen einem Tagesordnungspunkt zuvor. Denn: Der Stadt sind die Restarbeiten bekannt. Und sie sollen auch zeitnah in Auftrag gegeben werden. Doch zurzeit sind im Budget keine Mittel mehr dafür übrig.

Split und Schotter: Der Weg am Mittelbau-West ist noch nicht fertig. Quelle: Dirk Wirausky

Ausschuss bewilligt überplanmäßige Auszahlung

Aus diesem Grund wurde vom Ausschuss eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 700.000 Euro für das MCG bewilligt. Die Mitglieder entsprachen damit einer Forderung der Stadt. In der entsprechenden Beschlussvorlage begründete die Verwaltung die Geldnöte mit Fehlleistungen ausgetauschter Fachplaner. Unter anderem konnte demnach der Gasanschluss für den Neubau nicht wie geplant durch das sanierte Gebäude verlegt werden. Außerdem musste die Brandalarmierungsanlage aus Platzgründen in einem der bereits abgeschlossenen Bauabschnitte erweitert werden.

Diese Missstände seien mit einem neuen Fachplaner beseitigt worden. Das Gesamtbudget von ursprünglich 5 Millionen Euro ist aber wegen verlängerter Bauzeiten und unerwarteter Probleme mit Baufirmen inzwischen aufgebraucht. Nicht nur das: Die Stadt braucht aktuell weitere 700.000 Euro, um eine Deckung für noch offene Rechnungen zu gewährleisten und Restarbeiten zu erledigen.

Der neue Mittelbau-West kann seit dem Schuljahresbeginn genutzt werden. Dort sind Fachräume für Chemie und Biologie sowie Gruppenräume untergebracht. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Diesem Beschluss stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig zu. Das Geld soll aus dem im laufenden Haushalt eingeplanten Budget für ein größeres Feuerwehrhaus in Lemmie genommen werden. Das ist laut Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg deshalb möglich, weil es für dieses Projekt noch keinen Standort gibt und die für 2021 veranschlagten Mittel für die erste Planungsphase ausreichen.

Anschließend soll für den folgenden Haushalt neu kalkuliert werden. Daran störten sich die Ausschussmitglieder aber nicht. Was vielmehr ihren Unmut erregte: Dass trotz der bewilligten 700.000 Euro erst wieder in zwei Jahren genug Geld zur Verfügung stehen soll, um den Weg am MCG zu pflastern. Das hatte Middelberg erläutert. Demnach sind für diese Arbeiten weitere 200.000 Euro notwendig, die allerdings erst für das Haushaltsjahr 2022 angemeldet werden sollen.

Fehlende Beleuchtung soll zeitnah installiert werden

Immerhin: Laut Middelberg soll die fehlende Beleuchtung für Kosten von rund 150.000 Euro in Auftrag gegeben und installiert werden, sobald der Rat im Dezember die Auszahlung der 700.000 Euro endgültig bewilligt hat. Grund für die nicht eingeplanten und unerwartet hohen Kosten für die Beleuchtung: Wie die Stadtverwaltung berichtete, fordert die Bauaufsicht für das gesamte Außengelände des MCG eine Sicherheitsbeleuchtung, die auch im Falle eines Stromausfalls funktioniert. „Wir haben die Beleuchtung nicht vergessen, aber wir haben keine Deckungsmittel mehr“, sagte Middelberg.

Grüne wollen überplanmäßige Auszahlung beantragen

Der Bildungsausschuss forderte die Stadtverwaltung deshalb auf, bis zum Abschluss beider Baumaßnahmen zumindest provisorische Lösungen zu finden. Vorgeschlagen wurden eine Notbeleuchtung des Weges und Fußmatten zum Ablaufen von Schottersteinchen vor dem Betreten des frischen Linoleumbodens. Einigen Ausschussmitgliedern reicht das jedoch nicht aus. Möglicherweise wollen die Grünen in Kürze auch noch einen Antrag für eine weitere überplanmäßige Auszahlung stellen: um auch den ungepflasterten Weg schnellstmöglich zu erneuern. „Wir müssen die MCG-Dauerbaustelle endlich abschließen und das unbedingt schon im nächsten Jahr realisieren“, forderte der grüne Ratsherr Thomas Wahner.

Von Ingo Rodriguez