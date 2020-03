Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Gehrden ist seit Freitag um zwei auf nunmehr fünf Personen gestiegen. Diese Zahl hat die Region Hannover am Montagnachmittag veröffentlicht. In Ronnenberg sind bisher 23 Fälle bekannt, in Barsinghausen 21 und in Wennigsen zehn.