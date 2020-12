Gehrden

Angela Hirschhausen ist ein zurückhaltender und ruhiger Mensch, doch auch ohne laut zu werden, ist ihre Bitterkeit zu spüren. „Wir sind als Team zusammengewachsen“, sagt sie. Und es sei traurig, dass sich der Verein nun auflösen müsse. Zum Jahresende wird das Kapitel Freiwilligen-Agentur Freiraum in Gehrden geschlossen. Die ehrenamtlichen Helfer mussten diesen Schritt gehen – aus finanziellen Gründen.

Zu hoch sind die laufenden Kosten des Vereins, der seit 2016 vor allem in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit Bemerkenswertes geschaffen und aufgebaut hat. „Das Risiko für jedes einzelne Mitglied war einfach zu groß“, sagt Hirschhausen. Neben der finanziell unsicheren Zukunft sei die Projektarbeit zudem nicht mehr ohne hauptamtliche Hilfe umsetzbar gewesen.

Ursprünglich hat sich die Freiwilligen-Agentur der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Gehrden verschrieben, als Anlaufstelle für interessierte Bürger, die sich ein Bild über die verschiedenen Engagementbereiche in ihrer Stadt machen wollen. Ein weiteres Ziel war die Vernetzung von Kommune, Organisationen und Vereinen.

„Ohne Corona wäre es weitergegangen“

Doch alles Engagement und aller Ideenreichtum reichen nicht aus, wenn die finanzielle Basis nicht vorhanden ist. In den vergangenen Jahren profitierte die Agentur von Fördermitteln für zahlreiche Projekt. „Doch die sind zeitlich begrenzt“, sagt Hirschhausen, die stellvertretende Vorsitzende ist. Dennoch: Der Verein war sich bereits mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband einig; er wollte in den Räumen an den Dammstraße ebenfalls Angebote machen und sich entsprechend an den Kosten beteiligen. Doch dann kam die Corona-Pandemie und der Verband machte einen Rückzieher. „Ohne Corona würde es uns weiterhin geben“, meint Hirschhausen.

Ein Team ohne Zukunft: Der Vorstand um die Vorsitzende Renate Möller (Mitte) hat beschlossen, die Freiwilligen-Agentur aufzulösen. Quelle: Freiwilligen-Agentur

Finanzielle Unterstützung von anderer Seite gibt es nicht. Auch nicht von der Stadt Gehrden. Hirschhausen spricht es nicht direkt aus, aber ein wenig mehr Unterstützung vonseiten der Verwaltung hätte sich der Verein gewünscht. „Zumal wir ihr zahlreiche Aufgaben abgenommen haben“, sagt Hirschhausen. Bislang erhält der Verein jährlich 10.000 Euro; eine 2019 angedachte Kürzung des Etas wurde wieder rückgängig gemacht. Eine Erhöhung des Betrags stand aber nicht zu Diskussion. Auch nicht seitens der Politik. „Da fehlt der Wille“, sagt Hirschhausen. Und: Sie sei immer wieder überrascht gewesen, wie lückenhaft Verwaltung und Politik über die Arbeit der Freiwilligen-Agentur informiert gewesen seien.

Stadt übernimmt Aufgaben

Eine Teil der Angebote wird die Stadt übernehmen. Sie hat vor einigen Jahren den Fachdienst Flüchtlingsarbeit eingerichtet. Hirschhausen ist ein wenig skeptisch, ob das gelingt. Das Paket zur Eingliederung der Asylsuchenden und der Integration von Geflüchteten sei groß. Es müsse den Neuankömmling eine Wohnung und die entsprechende Einrichtung besorgt werden. Sie müssten umfassend beraten und im Alltag begleitet werden. Dazu kämen Fortbildung, Sprachkurse und Berufseingliederung. Hirschhausen ist überzeugt: „Ohne Freiraum hätte vieles nicht so schnell umgesetzt werden können.“

Das gibt auch Fachbereichsleiter Ralf Geide ehrlich zu. „Es kommt Mehrarbeit und mehr Unterstützungsbedarf auf uns zu“, sagt Geide. Die Zusammenarbeit habe immer reibungslos funktioniert. Für einzelne Aufgaben will die Stadt Ehrenamtliche anwerben. Die Agentur sei ein großer Gewinn für die Stadt gewesen und hinterlasse eine große Lücke.

Zahlreiche Projekte initiiert

Unter anderem hat die Agentur einen Dolmetscherpool zusammengestellt. Mit dem Projekt Chancenstifter wurden Kinder, Jugendliche und Heranwachsende unterstützt. In den vergangenen Jahren wurden darüber hinaus 450 Bürger zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit beraten. Davon sind 361 Männer und Frauen vermittelt worden. Und: Auch die Kooperation mit der Grundschule Am Castrum stehe vor dem Aus. Die Agentur unterstützte monatlich stattfindende Zusammenkünfte für Eltern mit Migrationshintergrund und stellte Dolmetscher zur Verfügung. Einen Ehrenamtstag hat die Freiwilligen-Agentur ebenso etabliert. Es ist offen, was von all dem bleiben wird.

Übrigens: Mit der Freiwilligen-Agentur verschwindet auch ein Internet-Hotspot aus der Dammstraße. Darüber konnte sich Freiraum ins Internet einwählen. „Und auch Jugendliche vor unserem Büro“, sagt Hirschhausen schmunzelnd. Das sei ab dem nächsten Jahr vorbei.

„Senioren ohne Grenzen“ wird fortgesetzt

Ehrenamtlich einsetzen werden sich Hirschhausen und auch die anderen Vorstandsmitglieder weiterhin. Unter anderem wird sie das Projekt „Senioren ohne Grenzen“ fortsetzen, im Vierständerhaus an der Kirchstraße. „Es gibt immer Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt die ehemalige Lehrerin.

Und dennoch: Das Ende von Freiraum sei ernüchternd und traurig. Duplizität der Ereignisse: Sinnbildlich gehen am 31. Dezember in den Büroräumen an der Dammstraße für die Freiwilligen-Agentur die Lichter aus, an dem Tag, an dem Angela Hirschhausen Geburtstag hat. Wegen Corona ist selbst das kein Grund zu feiern.

Von Dirk Wirausky