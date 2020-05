Freifläche im Neubaugebiet ist gesperrt

Gehrden

Irritationen wegen der Nutzung des sogenannten Quartierplatzes im Neubaugebiet Großes Neddernholz: Die Anlage ist seit einigen Tagen von der Stadt mit einem rot-weißen Flatterband gesperrt worden und kann nicht betreten werden. Sehr zum Leidwesen der Kinder und Jugendlichen.

Allerdings: Die Anlage war nicht offiziell freigegeben worden. Laut Fachdienstleiter Holger Spohr soll sie erst im Laufe dieses Jahres fertiggestellt werden. Das Betreten erfolge auf eigene Gefahr. Und genau das ist der Punkt: Der Platz sei noch eine Baustelle und deshalb nicht verkehrssicher.

Anzeige

Zuletzt hatten allerdings Kinder und Jugendliche aus dem Wohngebiet die noch unbebaute Mittelinsel im Quartier für verschiedene Aktionen genutzt. So wurde unter anderem auf der Freifläche des zentralen Platzes eine Sprungrampe aufgebaut. Offenbar eignet sich das Areal als Übungsparcours für Fahrradkunststücke oder Skater. So ganz geheuer war das der Stadt offenbar nicht.

Weitere NP+ Artikel

Stadt ist in der Verantwortung

Laut Frank Born, Sprecher der Stadt, habe es auch Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. „Einige Bürger haben auf die Gefahren für die Kinder hingewiesen, die offenbar ungebremst auf die Straße fuhren“, sagt Born. Die Stadt sei für die Fläche verantwortlich. Falls sich auf der ungesicherten Baustelle ein Kind oder ein Jugendlicher verletze, könne die Stadt haftbar gemacht werden. „Deshalb haben wird den Bereich nun abgesperrt“, begründet Born das Vorgehen.

Die Stadt will im Sommer mit der Fertigstellung des Platzes beginnen. Am Bonifatiusweg soll in der Mitte des Quartiers ein zentraler Treffpunkt gestaltet werden – mit einem von Bäumen gesäumten Weg, Sitzbänken und einer Bouleanlage.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky