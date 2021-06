Gehrden

Gute Nachricht für alle Schwimm- und Badefreunde: Das Delfi-Bad öffnet unter Beachtung der aktuellen Hygienerichtlinien am Montag, 7. Juni, ab 6.15 Uhr seine Pforten für den Freibadbereich.

Die Öffnungszeiten sind vorerst montags bis freitags von 6.15 bis 11.30 Uhr sowie von 14.30 bis 19 Uhr, am Sonnabend und Sonntag ist das Freibad von 8 bis 19 Uhr offen. Ab voraussichtlich Montag, 14. Juni, gelten werktags wieder die üblichen Öffnungszeiten durchgängig von 6.15 bis 19 Uhr. Änderungen bleiben vorbehalten.

Kabinen können nicht genutzt werden

Der Ein- und Ausgang befindet sich an der Westseite des Gebäudes, um die Abstandsregeln beim Ein- und Auslass gewährleisten zu können. Es dürfen maximal 500 Badegäste gleichzeitig das Bad benutzen. Die Nutzung der Dusch-und Umkleideräume im Bereich des Hallenbades ist nicht möglich. Zum Umkleiden steht eine mobile Kabinenanlage zur Verfügung. Das Kinderplanschbecken ist bis auf Weiteres gesperrt. Aushänge informieren über die geltenden Verhaltensregeln. Das Bistro Lagune ist ebenfalls geöffnet.

Bereits seit einigen Wochen wird die Öffnung des Bades vorbereitet. Die Becken wurden gereinigt und haben einen neuen blauen Anstrich bekommen. Handwerker haben abgebröckelte Bereiche an den Wänden verputzt.

Im vergangenen Jahr kamen viele Gäste in das Delfi-Bad. Exakt 30.720 Personen besuchten zwischen dem 25. Mai und dem 2. Oktober das Freibad an der Lange Feldstraße. Bester Tag war der 12. August mit 1167 Besuchern. Zum Vergleich: In normalen Zeiten tummeln sich an besonders heißen Tagen rund 3000 Personen auf der Anlage. Aufgrund der Corona-Auflagen durften sich aber nicht mehr als 500 Badefreunde gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. An besucherstarken Tagen musste der Einlass reguliert und zeitweise gestoppt werden.

Von Dirk Wirausky