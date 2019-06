Leveste/Redderse

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Leveste und Redderse ist am Mittwoch eine 58-jährige Frau verletzt worden. Sie war mit einem Kleintransporter auf der Landesstraße 390 unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Transporter schleuderte in den Straßengraben. In dem auf der Seite liegenden Fahrzeug war die verletzte Fahrerin eingeschlossen.

Verletzte Transporter-Fahrerin wird ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehrleute richteten das Unfallfahrzeug schnell mit Hilfe der Seilwinde des Rüstwagens auf, entfernten die Frontscheibe des Unfallwagens und retteten die 58-Jährige aus dem Fahrzeug. Anschließend versorgte der Rettungsdienst die Verletzte und transportierte sie in ein Krankenhaus. Nachdem die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und die Brandgefahr beseitigt war, konnten die 22 Einsatzkräfte der Schwerpunktfeuerwehr wieder einrücken.

Von Dirk Wirausky