Gehrden

Zu einem unglücklichen Zusammentreffen ist es am Freitag gegen 17 Uhr auf dem Radweg zwischen Gehrden und Everloh gekommen. Auf dem Weg entlang der Kreisstraße 230 sind zwei Pedelec-Fahrerinnen in einen Sturz verwickelt gewesen. Eine 55 Jahre alte Frau hatte eine in gleicher Richtung auf dem Radweg vor ihr fahrende 78-Jährige überholen wollen. Aus bislang ungeklärter Ursache berührten sich die beiden Pedelecs während des Überholvorganges. Daraufhin kam die ältere Frau zu Fall. Die 78-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. An den Pedelecs entstand nur leichter Sachschaden.

Von Uwe Kranz