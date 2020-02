Franzburger Straße am Klinikum bleibt ein Engpass

Gehrden

Hendrik Kubitzky ist enttäuscht. Enttäuscht von der Stadt, enttäuscht von der Region. Seit Jahren weist er auf die problematische Verkehrssituation an der Franzburger Straße hin. Immer wieder wurde er vertröstet, passiert ist allerdings nichts.

Schriftlich und mündlich hat Kubitzky auf die Lage vor seiner Haustür hingewiesen. Unter anderem hat er die Stadt Gehrden aufgefordert, die Einhaltung des Halteverbots an der Franzburger Straße besser zu kontrollieren. Die aktuelle Situation auf der Strecke zum Klinikum Robert Koch sei unhaltbar und gefährlich.

Kubitzky moniert, dass zu viel Verkehr auf der kleinen Straße unterwegs sei, nur die wenigsten Autofahrer würden sich an das vorgeschriebene Tempo 30 halten, und Fahrzeuge würden im absoluten Halteverbot geparkt. Dadurch sei die Fahrbahn so eng, dass Autos immer wieder über Geh- und Radweg fahren – dies wiederum sei eine große Gefahr für Fußgänger und Kinder.

Das Überfahren des Gehwegs mit zum Teil sehr hoher Geschwindigkeit gefährdet nach Kubitzkys Beobachtungen insbesondere Kinder auf dem Weg zur Schule und zum Kindergarten. „Ich bin persönlich schon auf dem Bürgersteig vor meinem Haus stehend von einem Auto touchiert worden“, berichtete er im November im Ausschuss für Verkehr, Gefahrenabwehr und Brandschutz.

Die Stadt beschwichtigte. Einen Ortstermin habe es gegeben und das Halteverbot werde kontrolliert. Der Erste Stadtrat André Erpenbach kündigte zudem an, dass es perspektivisch Veränderungen geben werde. „Das wird zu einer erheblichen Verbesserung des öffentlichen Verkehrsraums führen“, sagte er – ohne jedoch konkret zu werden.

Bislang ist nichts passiert

Und das ist auch der Stand drei Monate später. „Die von Herrn Erpenbach versprochenen Verbesserungen gibt es nicht“, sagt er. Und bis heute kenne auch niemand den Inhalt, der vom Ersten Stadtrat angeführten Maßnahmen. „Die Stadt erscheint ohnmächtig und selbst bei diesem scheinbar eher kleinen Problem handlungsunfähig“, meint Kubitzky verärgert.

Doch Erpenbach stellt klar: „Diese Aussage ist nach wie vor richtig“.“ Aktuell sei die Stadt in Abstimmungsgesprächen mit dem Klinikum Region Hannover. Denn: Im Zuge des geplanten Neubaus am Krankenhaus soll auch die angespannte Parksituation rund um das Krankenhaus verbessert werden. „Es gibt Lösungen, die allerdings noch geprüft werden müssen“, sagt Erpenbach. Sobald die Pläne spruchreif seien, werde es eine Informationsveranstaltung im Bürgersaal geben. Und er verspricht: Die Verkehrssituation am Klinikum soll zeitnah verbessert werden. „Im Rahmen des Neubaus werden auch Parkplätze errichtet werden“, teilt auch ein Sprecher des Klinikums Region Hannover mit.

Seit Jahren gilt die Parksituation am und um das Klinikum als unbefriedigend. Regelmäßig beschweren sich Anwohner, weil ihre Straßen zugeparkt werden. Seitdem die Stellplätze am Krankenhaus gebührenpflichtig sind, weichen zahlreiche Besucher und Mitarbeiter des Klinikums in die umliegenden Nebenstraßen aus. Auch die Kapazität des sogenannten Reserveparkplatzes ist begrenzt. Gegenwärtig gibt es etwa 130 Stellplätze vor dem Klinikum und rund 200 auf dem Ersatzparkplatz unterhalb des Krankenhauses. Sind diese voll, werden die Fahrzeuge in den Seitenstraße abgestellt.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky