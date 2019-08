Gehrden

Toben, Hüpfen, Rutschen: Die Hüpfburg ist die Attraktion am Jugendpavillon ( Jupa) in Gehrden. Nun kann das beliebte Spielgerät im eigenen Anhänger transportiert werden. Michaela Heuer vom Gehrdener Garten- und Landschaftsbaubetrieb hat dem Förderverein Jupa & Friends einen Hänger spendiert. „Wir möchten damit unsere Wertschätzung für die Arbeit im Jupa ausdrücken. Auch meine Tochter Anna besucht den Jugendpavillon regelmäßig und nimmt vor allem sehr gerne an den Aktionen in den Ferien teil“, sagt die Firmenchefin, die auch von Beginn an Mitglied im Förderverein ist.

Mieter können direkt losdüsen

Vereinschef Helmut Meffert freut sich über die Spende „Das ist eine große Erleichterung für uns. Wir müssen die Hüpfburg nun nicht mehr zwischenlagern. Sie kann nun gleich im Anhänger verbleiben und dann direkt transportiert werden. Künftige Mieter können also direkt losdüsen“, verrät er schmunzelnd. Bisher war die Hüpfburg in der Garage der Stadtjugendpflege unterbracht gewesen. „Für den Transport konnten wir bisher den Anhänger der Jugendpflege nutzen“, sagt Meffert.

Die vom Förderverein angeschaffte Hüpfburg kostete rund 3500 Euro. Die PSD-Bank Hannover hatte einen Anteil von 2000 Euro übernommen. Die fehlenden 1500 Euro steuerte der Förderverein für den Jugendpavillon bei. „Wir haben besonderen Wert auf bestes Material gelegt, damit Verletzungsgefahren beim Herumtoben so gut wie ausgeschlossen sind“, betonte Jugendpfleger Christian Hilgers, der zugleich auch Schatzmeister beim Förderverein ist.

Kann ausgeliehen werden

Die Spielattraktion kann auch für Veranstaltungen von örtlichen Vereinen mit Jugendarbeit ausgeliehen werden. Für den Förderverein, der im Januar 2017 gegründet wurde, war es die zweite größere Anschaffung für den Jugendpavillon. Vorher konnten die Verantwortlichen bereits ein Waffeleisen in professioneller Gastronomiequalität kaufen. Der Verein „ Jupa & Friends“ zählt derzeit 33 Mitglieder. Mit den Vereinsbeiträgen und Spenden setzt er sich für die Belebung der Kinder- und Jugendarbeit im Jupa ein.

